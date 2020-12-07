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Что такое боязнь разлуки у детей?

Боязнь разлуки — общий и нормальный страх того, что дети должны быть вдали от своих родителей или опекунов. Боязнь разлуки может начаться в возрасте 9 месяцев и достичь своего пика у детей в возрасте 14 — 18 месяцев. Обычно постепенно исчезает в раннем детстве. Эти тревоги являются нормальной частью развития, поэтому не стоит сильно беспокоиться.

Помощь детям с боязнью разлуки

Если вы планируете оставить ребенка в новой обстановке — центр по уходу за детьми, детский сад, дом друга или няни – проведите время на новом месте с ребенком до разлуки. Ваш малыш будет менее огорчен, если он останется в безопасном, знакомом ему месте со знакомыми людьми, которым он доверяет.



Пусть ваш ребенок возьмет с собой из дома то, что он любит, например, плюшевого медведя, подушку или одеяло. Эти предметы помогут вашему ребенку чувствовать себя более комфортно в новой для него обстановке.



Расскажите воспитателям в своем детском центре, садике или школе о беспокойстве ребенка по поводу разлуки и сообщите обо всем, что вы делаете, чтобы помочь ему. Таким образом, другие люди в окружении вашего ребенка смогут оказать ему постоянную поддержку.



Расскажите ребенку, когда вы уедете и когда вернетесь. Если вы уйдете, не попрощавшись, это может ухудшить ситуацию. Ваш ребенок будет чувствовать себя покинутым или расстроенным, когда поймет, что вас нет рядом.



Увлеките малыша приятной ему деятельностью, прежде чем уйти.



Читайте книги или составляйте рассказы с вашим ребенком о боязни разлуки, например, "Жил когда-то был маленький кролик, который не хотел оставаться сам без мамы в норке. Он боялся, что снаружи ...". Подобные истории помогут вашему ребенку почувствовать, что он не одинок в своей боязни расставаться с родителями.



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