Вот эти книги читают богачи: подборка для тех, кто видит себя миллионером

Крупнейший банк США JPMorgan опубликовал список самых лучших книг на лето. Но есть нюанс, банкиры советуют читать эти книги только богачам.

Что читают богачи

Все книги изданы в текущем году. То есть все мысли, изложенные там, свежие и современные, ни одной классики. Известно, что все книги написаны профильными специалистами в области экономики, психологии или искусствоведения. Среди авторов, которых рекомендуют читать богачам, и бывшая жена Билла Гейтса.

Итак, эксперты американского банка рекомендуют для чтения летом такие книги как "Жизнь в трех измерениях" Шигехиро Оиши, "Стань собой" Сьюзи Уэлч, "Перезагрузка: Как изменить то, что не работает" Дэна Хита.

Кроме того, богачам советуют почитать "Следующий день" Мелинды Френч Гейтс и "Железную надежду" Джеймса Лоуренса. В подборку также попали книги "Признание: Мемуары" авторства Эми Гриффин и "Взросление: Как технологии и предпринимательство меняют лицо MENA", написанное Нур Суэйдом.

Также богачам советуют обратить внимание на книгу "Технологическая республика: Жесткая сила, мягкая вера и будущее Запада" Александра Карпа, "Неизбежное" Майкла Колиаса, а также "Воспитание ИИ", написанное Де Кай.

Среди рекомендуемой литературы на лето книга "Зеркало: Отражательная поверхность в современном искусстве" Майкла Петри и "Коллекция Фриков: Американская семья и эволюция вкуса" Иана Вардроппер.

Кроме того, для богачей рекомендуют книгу "Марс: Фотографии из архивов NASA" авторства Никки Джованни, а также "Жизнь с цветами" Аэрин Лаудер и "Компас ценностей: Почему 101 страна учит нас о целях, жизни и лидерстве" Мандипа Рай.

И завершает список для чтения на лето для богачей книга "Наш доллар, ваша проблема" авторства Кеннета Рогоффа.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие книги самые лучшие для уютного вечернего чтения.





