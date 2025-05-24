Вот эти книги читают богачи: подборка для тех, кто видит себя миллионером

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Ткачик Олеся
Крупнейший банк США JPMorgan опубликовал список самых лучших книг на лето. Но есть нюанс, банкиры советуют читать эти книги только богачам.
Что читают богачи
Все книги изданы в текущем году. То есть все мысли, изложенные там, свежие и современные, ни одной классики. Известно, что все книги написаны профильными специалистами в области экономики, психологии или искусствоведения. Среди авторов, которых рекомендуют читать богачам, и бывшая жена Билла Гейтса.
Итак, эксперты американского банка рекомендуют для чтения летом такие книги как "Жизнь в трех измерениях" Шигехиро Оиши, "Стань собой" Сьюзи Уэлч, "Перезагрузка: Как изменить то, что не работает" Дэна Хита.
Кроме того, богачам советуют почитать "Следующий день" Мелинды Френч Гейтс и "Железную надежду" Джеймса Лоуренса. В подборку также попали книги "Признание: Мемуары" авторства Эми Гриффин и "Взросление: Как технологии и предпринимательство меняют лицо MENA", написанное Нур Суэйдом.
Также богачам советуют обратить внимание на книгу "Технологическая республика: Жесткая сила, мягкая вера и будущее Запада" Александра Карпа, "Неизбежное" Майкла Колиаса, а также "Воспитание ИИ", написанное Де Кай.
Среди рекомендуемой литературы на лето книга "Зеркало: Отражательная поверхность в современном искусстве" Майкла Петри и "Коллекция Фриков: Американская семья и эволюция вкуса" Иана Вардроппер.
Кроме того, для богачей рекомендуют книгу "Марс: Фотографии из архивов NASA" авторства Никки Джованни, а также "Жизнь с цветами" Аэрин Лаудер и "Компас ценностей: Почему 101 страна учит нас о целях, жизни и лидерстве" Мандипа Рай.
И завершает список для чтения на лето для богачей книга "Наш доллар, ваша проблема" авторства Кеннета Рогоффа.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие книги самые лучшие для уютного вечернего чтения.
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