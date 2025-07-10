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Успешный украинский инвестор посоветовал 3 книги, которые изменят представление об инвестициях

Украинский инвестор Павел Бойко советует три книги, которые должны прочесть все, кто хочет понять суть инвестиций и фондового рынка.

10 июля 2025, 10:50
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Автор:
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Slava Kot

Чтобы стать успешным инвестором, недостаточно лишь изучить базовые термины фондового рынка. По словам украинского инвестора Павла Бойко, самый ценный источник знаний для начинающих находится не на YouTube или в университетах, а в классической литературе.

Успешный украинский инвестор посоветовал 3 книги, которые изменят представление об инвестициях

Павел Бойко

Павел Бойко в интервью порталу "Комментарии" дал рекомендацию начинающим и назвал три книги, которые в свое время стали фундаментом для его понимания инвестиций.

"Я читаю каждый день. В среднем — пять книг в месяц. Книги — это главный источник развития. Это важнее любого формального образования. Постоянное саморазвитие — ключ к успеху", — отмечает Бойко.

1. "Умный инвестор" Бенджамина Грэма

Эта книга стала классикой в инвестиционном мире. Ее автор Бенджамин Грэм был учителем легендарного Уоррена Баффета. По словам Бойко, это лучшая книга об инвестировании, которую он когда-либо читал. Она помогает сформировать дисциплинированный подход к принятию денежных решений.

2. "Снежный шар: Уоррен Баффет и дело жизни" Элис Шредер

Это биография одного из самых успешных инвесторов в истории Уоррена Баффета. Бойко называет Баффета моральным авторитетом и образцом для подражания: "Он для меня всегда был примером того, как нужно жить".

3. "Воспоминания биржевого спекулянта" Эдвина Лефевра

Третья книга, которую советует Бойко, полная противоположность фундаментальному инвестированию. Она описывает опыт биржевого трейдера, который полон эмоций, рисков и драматических решений. По словам Бойко, ее следует прочитать для контраста, чтобы увидеть другую сторону финансовых рынков.

Читайте полное интервью Павла Бойко на портале "Комментарии".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему дорожает золото и стоит ли украинским инвесторам покупать "золотой" актив.

Также "Комментарии" писали о том, как искусственный интеллект создал фото, приведшее к падению фондового рынка на 500 млрд. долларов.



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Источник: https://comments.ua/ua/interview/pavlo-boyko-borotba-z-oligarhami-shkidliva-kripta-ta-milyoni-na-fondovomu-rinku-774478.html
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