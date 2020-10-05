Пять книжных новинок, которые стоит прочитать в ноябре

Осень — идеальная пора для того, чтобы укутаться в плед, заварить себе чашечку чай и засесть за увлекательную книгу, которая скрасит дождливую и прохладную погоду. Издание Miridei поделилось подборкой книжных новинок, которые стоит прочитать в ноябре (а можно и раньше).

"Икабог", Дж. К. Роулинг

Известная британская писательница, подарившая миру серию книг о волшебнике Гарри Поттере, в ноябре 2020 года представит полную публикацию своей новой книги "Икабор". Это сказочная повесть, которую сама Роулинг описала так: "политическая сказка…для детей чуть младше".





"Лживая взрослая жизнь", Элена Ферранте

Новый роман, который вышел в сентябре 2020 года, рассказывает о том, как нелегко взрослеть. Главной героине-подростку предстоит узнать множество семейных тайн, столкнуться с ложью близких, разочарованием и таинственным прошлым.





"Не дай мне упасть", Эмма Скотт

Это продолжение истории любви, которая была описана в книге "Не оставляй меня". В ней автор передает всю глубину чувств и эмоций, поэтому никто не останется равнодушным.





"Ведьмин вяз", Тана Френч

Этот детектив рассказывает о беспечном счастливом человеке, которому практически во всем улыбается удача. Но однажды на него нападают грабители и оставляют его умирать. Однако, главному герою удалось выжить и после случившегося, он становится другим человеком, которого мучают душевные и физические травмы. Он отправляется в старый семейный домик, чтобы прийти в себя, но эта поездка переворачивает всю его жизнь.





"Непосредственный человек", Ричард Руссо

Новинка от автора Пулитцеровской премии. В ней рассказана веселая, честная, сострадательная и остроумная история длиной в одну неделю, случившуюся в жизни главного героя Хэнка Деверо.





Ранее издание "Комментарии" опубликовало список самых необычных книг мира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!