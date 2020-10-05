kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.10.2020

BTC/USD

10687.84

ETH/USD

351.67

LTC/USD

46.24

НБУ 05.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг книги Пять книжных новинок, которые стоит прочитать в ноябре
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять книжных новинок, которые стоит прочитать в ноябре

В этом списке есть и повесть, и роман, и детектив

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Осень — идеальная пора для того, чтобы укутаться в плед, заварить себе чашечку чай и засесть за увлекательную книгу, которая скрасит дождливую и прохладную погоду. Издание Miridei поделилось подборкой книжных новинок, которые стоит прочитать в ноябре (а можно и раньше).

Пять книжных новинок, которые стоит прочитать в ноябре

"Икабог", Дж. К. Роулинг

Известная британская писательница, подарившая миру серию книг о волшебнике Гарри Поттере, в ноябре 2020 года представит полную публикацию своей новой книги "Икабор". Это сказочная повесть, которую сама Роулинг описала так: "политическая сказка…для детей чуть младше". 


"Лживая взрослая жизнь", Элена Ферранте

Новый роман, который вышел в сентябре 2020 года, рассказывает о том, как нелегко взрослеть. Главной героине-подростку предстоит узнать множество семейных тайн, столкнуться с ложью близких, разочарованием и таинственным прошлым. 


"Не дай мне упасть", Эмма Скотт

Это продолжение истории любви, которая была описана в книге "Не оставляй меня". В ней автор передает всю глубину чувств и эмоций, поэтому никто не останется равнодушным. 


"Ведьмин вяз", Тана Френч

Этот детектив рассказывает о беспечном счастливом человеке, которому практически во всем улыбается удача. Но однажды на него нападают грабители и оставляют его умирать. Однако, главному герою удалось выжить и после случившегося, он становится другим человеком, которого мучают душевные и физические травмы. Он отправляется в старый семейный домик, чтобы прийти в себя, но эта поездка переворачивает всю его жизнь.


"Непосредственный человек", Ричард Руссо

Новинка от автора Пулитцеровской премии. В ней рассказана веселая, честная, сострадательная и остроумная история длиной в одну неделю, случившуюся в жизни главного героя Хэнка Деверо. 


Ранее издание "Комментарии" опубликовало список самых необычных книг мира.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости