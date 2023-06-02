7 самых оригинальных маринадов для шашлыка

Начался сезон шашлыков (фото из открытых источников)

Жареное на открытом огне мясо – это всегда вкусно. Мясо в оригинальном маринаде – двойное удовольствие. В этот раз обойдемся без пива, кефира или стакана лимонного сока. Пора попробовать что-то новенькое!

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Почти все маринады универсальные – подходят для свинины, говядины, баранины и курицы.

Мятный маринад

Шашлыка с таким тонким, пикантным ароматом вы еще не пробовали.

1 кг мяса

2 средних пучка мяты

1 ст. л. приправы к шашлыку

250 г лука

Соль по вкусу

Мясо порезать крупными кусками, посолить, добавить приправу к шашлыку и хорошо перемешать. Лук порезать колечками. Мяту хорошо промыть, высушить с помощью бумажных полотенец и немного помять, чтобы лучше отдавала запах. На дно емкости, в которой будет мариноваться мясо, выложить слой мяты, сверху слой мяса и слой лука. Чередовать слои, пока не закончится мясо. Верхний должен быть из мяты. Мариновать минимум 5 часов.

Маринад с джином

Недешевый, но очень оригинальный маринад.

1 кг мяса

0,5 ст. джина

2 ст. л. масла (желательно оливкового)

2 ст. л. рассола из-под оливок

1 лайм

1 ст. л. мелко порезанного имбиря

3 зубчика чеснока

Соль, специи по вкусу

Чеснок и имбирь измельчить, снять с лайма цедру и выжать сок, добавить джин, масло, рассол. Мясо порезать на порционные кусочки, посолить, поперчить, добавить маринад и хорошо перемешать. Мариновать 2 часа в тепле или 8 – на холоде.

Маринад со сладкой газировкой

Нет, это не будет слишком сладко! Это будет очень вкусно!

1 кг мяса

2 ст. спрайта

1/3 ст. соевого соуса

2 ст. л. коричневого сахара

1 ч. л. бальзамического уксуса

1 ч. л. сока лайма или лимона

Специи по вкусу

Сделать маринад из перечисленных ингредиентов и залить мясо, нарезанное на порционные кусочки. Добавить специи, перемешать. Поставить в холод ночью.

Маринад с киви

Такой маринад пригодится, прежде всего, в тех случаях, если вдруг решили пожарить шашлык, а времени долго мариновать мясо нет – гости уже почти на пороге. Главное, чтобы под рукой были киви – они содержат ферменты, способные очень быстро размягчить мясо.

1 кг мяса

2 киви

3 луковицы

1 ст. минеральной воды с газом

Соль, специи по вкусу

Лук порезать кольцами, мясо – крупными кусочками, киви измельчить в блендере (если нет блендера, можно потереть на терке или размять вилкой). Мясо посолить, добавить специи, лук, кашицу из киви и залить минералкой, чтобы полностью покрывала все кусочки. Сверху придавить прессом. Время маринования зависит от вида мяса : курице хватит даже 20 минут, свинину опытные шефы советуют держать в маринаде 30 минут, баранину – 40, а говядину – 1,5 часа.

Томатный маринад

Этот маринад тоже очень хорошо размягчает мясо. А еще добавляет ему необычного привлекательного красноватого оттенка.

1 кг мяса

1 ст. л. приправы для шашлыка

250 г лука

3 зубчика чеснока

750 мл томатного сока

Соль по вкусу

Мясо порезать крупными кусками, лук – кольцами, чеснок измельчить через пресс. Все смешать, посолить, добавить приправу, залить томатным соком и перемешать еще раз. Мариновать в течение 8-10 часов.

Кофейный маринад

Два в одном – кофе и шашлык – пробовали? Попробуйте, это очень вкусно!

1

кг

мяса

300 г лука

4 ч.л. бальзамического уксуса

2 ч. л. дижонской горчицы

4 ст. л. масла

400 мл заварного кофе

Соль, специи по вкусу

Мясо нарезать кусочками, лук – кружочками. Хорошо перемешать мясо, соль, специи, уксус, горчицу и растительное масло. Добавить заваренный и охлажденный кофе, еще раз хорошо перемешать. Сверху выложить лук. Мариновать в холодильнике не менее 5 часов.

Маринад с рассолом

Даже жесткое мясо в таком маринаде получится очень мягким и будет иметь пикантный привкус.

1 кг мяса

2 луковицы

1 л рассола (подойдет и огуречный, и из помидоров)

Соль, специи по вкусу

Мясо нарезать на порционные кусочки, лук очень мелко порезать. Каждый кусочек натереть солью и специями, добавить лук и хорошо все помять. Отставьте на 30 минут в холодильник. После этого залить рассолом (если он очень соленый, нужно добавить чуть-чуть сильногазированной минеральной воды) и мариновать в холодном месте в течение 8-10 часов.