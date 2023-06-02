7 самых оригинальных маринадов для шашлыка

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Козаренко Люда
Начался сезон шашлыков (фото из открытых источников)
Жареное на открытом огне мясо – это всегда вкусно. Мясо в оригинальном маринаде – двойное удовольствие. В этот раз обойдемся без пива, кефира или стакана лимонного сока. Пора попробовать что-то новенькое!
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Почти все маринады универсальные – подходят для свинины, говядины, баранины и курицы.
Мятный маринад
Шашлыка с таким тонким, пикантным ароматом вы еще не пробовали.
1 кг мяса
2 средних пучка мяты
1 ст. л. приправы к шашлыку
250 г лука
Соль по вкусу
Мясо порезать крупными кусками, посолить, добавить приправу к шашлыку и хорошо перемешать. Лук порезать колечками. Мяту хорошо промыть, высушить с помощью бумажных полотенец и немного помять, чтобы лучше отдавала запах. На дно емкости, в которой будет мариноваться мясо, выложить слой мяты, сверху слой мяса и слой лука. Чередовать слои, пока не закончится мясо. Верхний должен быть из мяты. Мариновать минимум 5 часов.
Маринад с джином
Недешевый, но очень оригинальный маринад.
1 кг мяса
0,5 ст. джина
2 ст. л. масла (желательно оливкового)
2 ст. л. рассола из-под оливок
1 лайм
1 ст. л. мелко порезанного имбиря
3 зубчика чеснока
Соль, специи по вкусу
Чеснок и имбирь измельчить, снять с лайма цедру и выжать сок, добавить джин, масло, рассол. Мясо порезать на порционные кусочки, посолить, поперчить, добавить маринад и хорошо перемешать. Мариновать 2 часа в тепле или 8 – на холоде.
Маринад со сладкой газировкой
Нет, это не будет слишком сладко! Это будет очень вкусно!
1 кг мяса
2 ст. спрайта
1/3 ст. соевого соуса
2 ст. л. коричневого сахара
1 ч. л. бальзамического уксуса
1 ч. л. сока лайма или лимона
Специи по вкусу
Сделать маринад из перечисленных ингредиентов и залить мясо, нарезанное на порционные кусочки. Добавить специи, перемешать. Поставить в холод ночью.
Маринад с киви
Такой маринад пригодится, прежде всего, в тех случаях, если вдруг решили пожарить шашлык, а времени долго мариновать мясо нет – гости уже почти на пороге. Главное, чтобы под рукой были киви – они содержат ферменты, способные очень быстро размягчить мясо.
1 кг мяса
2 киви
3 луковицы
1 ст. минеральной воды с газом
Соль, специи по вкусу
Лук порезать кольцами, мясо – крупными кусочками, киви измельчить в блендере (если нет блендера, можно потереть на терке или размять вилкой). Мясо посолить, добавить специи, лук, кашицу из киви и залить минералкой, чтобы полностью покрывала все кусочки. Сверху придавить прессом. Время маринования зависит от вида мяса : курице хватит даже 20 минут, свинину опытные шефы советуют держать в маринаде 30 минут, баранину – 40, а говядину – 1,5 часа.
Томатный маринад
Этот маринад тоже очень хорошо размягчает мясо. А еще добавляет ему необычного привлекательного красноватого оттенка.
1 кг мяса
1 ст. л. приправы для шашлыка
250 г лука
3 зубчика чеснока
750 мл томатного сока
Соль по вкусу
Мясо порезать крупными кусками, лук – кольцами, чеснок измельчить через пресс. Все смешать, посолить, добавить приправу, залить томатным соком и перемешать еще раз. Мариновать в течение 8-10 часов.
Кофейный маринад
Два в одном – кофе и шашлык – пробовали? Попробуйте, это очень вкусно!1 кг мяса
300 г лука
4 ч.л. бальзамического уксуса
2 ч. л. дижонской горчицы
4 ст. л. масла
400 мл заварного кофе
Соль, специи по вкусу
Мясо нарезать кусочками, лук – кружочками. Хорошо перемешать мясо, соль, специи, уксус, горчицу и растительное масло. Добавить заваренный и охлажденный кофе, еще раз хорошо перемешать. Сверху выложить лук. Мариновать в холодильнике не менее 5 часов.
Маринад с рассолом
Даже жесткое мясо в таком маринаде получится очень мягким и будет иметь пикантный привкус.
1 кг мяса
2 луковицы
1 л рассола (подойдет и огуречный, и из помидоров)
Соль, специи по вкусу
Мясо нарезать на порционные кусочки, лук очень мелко порезать. Каждый кусочек натереть солью и специями, добавить лук и хорошо все помять. Отставьте на 30 минут в холодильник. После этого залить рассолом (если он очень соленый, нужно добавить чуть-чуть сильногазированной минеральной воды) и мариновать в холодном месте в течение 8-10 часов.
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