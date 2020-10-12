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Признаки депрессии у подростков

Не всегда раздражительность и замкнутость подростка являются симптомом психического расстройства. Короткое пособие о том, как родителям распознать общие признаки депрессии у ребенка.

сегодня, 16:46
Автор:

Седлецкая Татьяна

Депрессия – самое распространенное психическое состояние, от которого сегодня все чаще страдают подростки. Многие родители полагают, что знают, как чувствует себя их чадо. Однако, в действительности, симптомы депрессии обнаружить трудно, особенно когда они перекликаются с таким поведенческими особенностями возраста, как раздражительность и сонливость.

Признаки депрессии у подростков

ФОТО: PIXABAY.COM

Не секрет, что затяжная депрессия имеет множество негативных последствий, включая плохую успеваемость, злоупотребление психотропными веществами и даже мысли о самоубийстве, поэтому очень важно уметь распознать признаки как можно раньше.


У подростковой депрессии есть два характерных симптома:

·         подавленное настроение, чувство безнадежности, высокий уровень раздражительности или гнева;

·         потеря интереса к людям или занятиям, которыми раньше занимались, а также изоляция.


На что еще следует обратить внимание:

·         изменение привычек сна;

·         изменения аппетита;

·         замедленные движения, апатия;

·         усталость или быстрая потеря энергии;

·         чувство вины или собственной никчемности;

·         нарушение мышления или концентрации внимания;

·         головные боли, проблемы с желудком или ломота в теле;

·         озабоченность темой смерти.

Важно помнить, что подросток, демонстрирующий всего один или несколько из перечисленных симптомов, необязательно страдает депрессией.

Что делать, если у ребенка депрессия?

Чтобы вы могли вовремя заметить признаки и симптомы, важно иметь открытые, честные и доверительные отношения со своим ребенком. Не высмеивайте чувства близких вам людей, чтобы подросток мог чувствовать себя комфортно, говоря с вами на сложную тему.

Если вы считаете, что у вашего подростка может быть депрессия, поговорите с ним и помогите пройти обследование у квалифицированного специалиста!



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