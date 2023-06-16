Как прийти в себя, если совсем не выспался: 7 нестандартных и действенных способов

На работе нельзя спать (фото с открытых источников)

У ребенка режутся зубы. На носу – квартальный отчет. Всю ночь – воздушная тревога. Сон небольшим отрывками и к утру ты – как тряпка… "Комментарии" выяснили, как быстро восстановить силы и жизненную энергию после бессонной ночи.

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Выпейте кофе

Но не так, как обычно: даже толком глаза открыть не успели – и наощупь пошли заваривать поллитровую чашку. Научные исследования показывают, что в течение часа после пробуждения пить кофе нет смысла. Именно в этот период в организме активно вырабатывается кортизол – так называемый гормон стресса, помогающий нам пробудиться. А кофеин блокирует его действие! Однако кортизол можно перехитрить. Выпейте небольшую чашку кофе и… поспите немного. Ученые полагают, что сон (вернее, микросон) усиливает действие кофеина в несколько раз. Очень важно "не промахнуться": если войдете в фазу глубокого сна, пробуждение будет сложным. Поэтому заведите будильник – и в постель! Пока будете спать, организм подготовится к действию кофеина, и утро получится более бодрым, чем вы ожидали.

Помойте руки

Контрастный душ – это круто. Но начать лучше с рук – подержать их од холодной водой. Такая процедура способна снять нервное напряжение. Как известно, на руках есть много точек, нажимая на которые мы посылаем сигналы другим органам (на этом построен точечный массаж). Кстати, такое споласкивание рук можно делать и в течение дня, если начинает клонить ко сну.

Сделайте зарядку

Не стоит тратить на это много времени – достаточно 15 минут. Простейшими упражнениями – приседания, бег на месте, махи руками и ногами, наклоны вправо-влево и вперед-назад – не ограничивайтесь. Максимально наклонитесь вперед и на несколько минут задержитесь в такой позе – это усилит кровоток к мозгу, и в голове быстрее прояснится. (Важный нюанс – разгибаться нужно осторожно, чтобы не было головокружения и не потеряли равновесие). Если вы можете стоять на голове – вообще идеально! В течение дня старайтесь каждые час-два делать небольшие перерывы, чтобы размять плечи, покрутить головой или пройтись по комнате.

Покатайте ногами мячик

Это из той же "оперы", что и мытье рук: на стопах тоже достаточно много значимых точек. Когда мы на них нажимаем, стимулируем работу внутренних органов и, самое главное, мозга. Чтобы прогнать сон, достаточно несколько минут покатать ногами теннисный мячик, но делать это нужно энергично. Такой "спортивный инвентарь" не помешает иметь и на работе – никто даже не заметит, если будете делать это упражнение под столом.

Сделайте массаж

Чем активнее циркулирует кровь в организме, тем больше кислорода получает мозг и тем энергичнее вы себя чувствуете. Есть несколько точек, запускающих этот процесс. Помните мочки ушей, под коленями, область между большим и указательным пальцем. Пройдитесь руками от затылка к задней части шеи, совершая медленные круговые движения и легонько нажимая.

Все это совсем несложно сделать самому. Но если рядом есть человек, которого не стесняйтесь об этом попросить, пусть немного разомнет вам шею и плечи – сон как рукой снимет.



Пожуйте мяту

Нет мяты (скорее всего, так оно и есть), держите для таких случаев жевательную резинку с мятой. Она влияет на организм как энергетик. А жевательные движения активируют мозг, который думает, что нужно будет запускать процесс пищеварения, и производит инсулин, вызывающий чувство бодрости.

Посидите на жестком стуле

Деревянный

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пластмассовый, металлический – не имеет значения. Главное условие – чтобы сидеть было жестко и не очень комфортно. Наверное, здесь и объяснять ничего не нужно: когда хочется спать, человек пытается устроиться поудобнее. Если неудобно – здесь уже не до сна.