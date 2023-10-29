Еco-friendly уборка: фрукты, ягоды и овощи вместо бытовой химии

Уборка без вредной бытовой химии – модный тренд. Фото из открытых источников.

Оказывается, вовсе необязательно иметь в домашнем арсенале средств десятки бутылочек и баллончиков для уборки, мытья посуды и другой работы в быту. Новая мода для современных eco-friendly хозяек, которая набирает обороты и армию поклонников в Instagram и TikTok, предлагает использовать в такой необычной роли различные ягоды, овощи и фрукты.





Интересно, что короткие видео с подобными лайфхаками – это не просто забавные Stories и Reels, а вполне работающие подсказки. Благодаря им, привлечь к домашней работе, которая раньше казалась скучной и рутинной, можно всю семью. Особенно детей, которых хочется оградить от вредной бытовой химии, нередко вызывающей аллергию. А еще малыши обожают подобные веселые эксперименты и в легкой игровой форме учатся помогать взрослым. Да и хвостатые домашние любимцы, которые с любопытством исследуют квартиру, от такой природной химии точно не пострадают.

Настоящим чемпионом среди чистильщиков и пятновыводителей стал всем знакомый лимон. Эта невероятно кислая ягода запросто может заменить вредный уксус. Например, если вам срочно нужно вывести пятно на футболке от ярких природных красителей, вроде клубники, малины, ежевики, нужно выдавить на ткань капельку лимона и немного подождать. Если нужно, процедуру можно повторить, а затем тщательно прополоснуть одежду. Тот же рецепт можно использовать, если вы испачкали вином любимую блузу. Можно даже отрезать дольку или половинку лимона и протереть ткань. Усилить действие лимона поможет кипяток.

С помощью лимона можно дезинфицировать руки, собирающие микробы дверные ручки и детские игрушки, а также рабочие поверхности на кухне. Его кислый сок отлично убывает множество вредных бактерий. К тому же свежий цитрусовый запах после такой обработки еще несколько часов будет радовать всех домочадцев. Поскольку вам понадобится лишь часть лимона, остальную можно разрезать на дольки или четвертинки, положить в пакеты или завернуть в пленку, а затем заморозить.

Бороться с микробами и пылью одновременно будет "хитрый" состав, основой которого тоже является лимонный сок. Предварительно залейте кипятком пакетик черного чая и охладите жидкость. Затем добавьте сок и залейте смесь в бутылочку с дозатором или распылителем. Тряпочкой из микрофирбры, смоченной в эко-"эликсире", можно протирать от пыли любые поверхности. Кстати, дубильная кислота, которая содержится в чае, усилит антибактериальный эффект лимона.

А вот если вы решили вымыть оконные стекла, то вам может понадобиться целый лимон. Выдавите его сок в воду через марлю, чтобы не было косточек и частичек мякоти, размешайте и залейте полученный "коктейль" в бутылочку с распылителем. Ваша ароматная эко-жидкость для мытья окон готова!

Вам срочно нужно удалить ржавчину со стальной посуды, кастрюль из нержавейки, противня духовки? А еще очистить столовые приборы и металлические коробочки для круп от непонятных темных пятен? Смешайте две чайные или столовые ложки обыкновенной поваренной соли (можно пищевой соды) с одной ложкой свежевыделенного лимонного сока. Этот самодельный бытовой "скраб" отлично подойдет и для клавиш фортепиано, а также фар авто, которые будут сиять как новые. Только не забывайте протереть в финале микрофиброй.



Естественный скраб для пригоревших кастрюль и другой металлической посуды, противней духовки, сковородок, раковины из нержавейки можно сделать из молотого кофе, плод которого тоже является фруктом. Природный абразив нанесите на губку, а затем промойте под проточной водой. Зерна кофе можно положить в полотняный мешочек-саше и поместить в холодильник в качестве ароматизатора. А можно оклеить ими большую свечу и тогда аромат гостеприимства и уюта будет встречать всех, кто приходит в ваш дом.

Прекрасный лак для вашей мебели также может получиться из лимонного сока. Для этого нужно смешать его с двумя частями оливкового или любого другого растительного масла. Экополироль нанесите на салфетку из микрофибры и натрите до блеска поверхности. Кстати, такой лак не просто будет предохранять мебель от оседания пыли, но и скроет мелкие царапины.

Еще один рецепт эффективной полировки мебели – свежая мякоть и кожура банана. Протрите ей поверхности, дайте слегка просохнуть и потом доведите до блеска велюровой или плюшевой тряпочкой. Тот же "риутал" можно повторить с комнатными растениями, имеющими плотные мясистые листья, а также с любимыми ботинками и сапогами. Кстати, благодаря такой обработке ваша обувь получит еще и водоотталкивающие свойства.

Ну а если лимон и банан закончились, а мебель нужно "довести до ума", не отчаивайтесь и возьмите грецкий орех. Всего одна долька этого плода, точнее фрукта, способна творить чудеса и скрывать на мебели мелкие царапины. А все благодаря природным маслам, которые сдержатся в орехе. Кстати, зеленую кожуру молодого ореха можно использовать в качестве морилки для дерева. Протертая ей мебель приобретет красивый рыжевато-оранжевый оттенок.



Еще один кухонный помощник – ближайший родственник лимона грейпфрут. Его долькой или соком можно очистить от брызг жира стенки микроволновки или духовки. Также это цитрусовый фрукт уберет неприятный запах пригоревшей пищи. Еще один рецепт борьбы с таким запахом: нарежьте несколько колечек грейпфрута в чашку с водой и поставьте в духовку или микроволновку на несколько минут. Поможет экзотический фрукт создать ароматную атмосферу и в холодильнике.



Кожура лимона, апельсина, мандарина или грейпфрута, смешанная с порошком или палочкой корицы станет основой для освежителя воздуха. Высушенную смесь можно поместить в полотняный мешочек и сделать модное арома-саше. А свежую мякоть заморских фруктов нужно залить водой и прокипятить в кастрюльке – через пару минут вы почувствуете, как праздничное новогоднее настроение охватит весь дом.

Идеальный блеск зеркал в ванной комнате или спальне – еще тот вызов для хозяйки-перфекционистки. Быстро и легко избавиться от пятен и разводов, отпечатки рук поможет обыкновенный картофель. Этот дешевый овощ наверняка есть в каждом доме, но не все знают, что природный крахмал, который содержится в мякоти картошки, легко удаляет нежелательный "декор" с зеркал. Для этого нужно промыть овощ, очистить от кожуры и разрезать пополам или дольками. Протрите поверхность этой половинкой и через пару минут отполируйте салфеткой из микрофибры. Ваша вторая половинка наверняка оценит зеркальный блеск, созданный при помощи половинки картофеля!

Если вы вдруг не едите картошку, придерживаясь строгой диеты без крахмалистых овощей, то заменить ее на зеркальном фронте сможет луковица. Единственный момент: для того, чтобы содержащие серу летучие вещества не вызвали у вас слезотечение, половинку луковицы лучше предварительно смочить водой.

Самый забавный рецепт со свежим огурцом в главной роли предлагают попробовать мамам, чьи дети решили разрисовать цветными карандашами поверхность стола. Авторы лайфхака предлагают стереть шедевры юных художников с помощью долек огурцов. Правда, кушать после этого ложную ягоду, а именно так именуют огурец в ботанической классификации, нельзя.

Использование даров природы в необычной роли – хороший способ не только сделать свой дом чище и ароматнее, но и прекрасная возможность вместе с детьми разобраться в химической "сущности" ягод, овощей и фруктов. Такие домашние уроки "прикладного природоведения" сблизят семью и станут отличным развлечением.