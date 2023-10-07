Розы на платьях, седые Хелен Миррен и Энди МакДауэлл на подиуме и прощальная коллекция Сары Бартон для Alexander McQueen: подробности Paris Fashion Week

Коллекции Paris Fashion Week сезона весна-лето2024. Фото из открытых источников.

Неделя моды в столице Франции, которая завершилась в начале октября, стала финальным аккордом фешн-симфонии, объединившей Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж. Именитые бренды Christian Dior, Chanel, Louis Vuitton, Saint Laurent, Balmain, Schiaparelli, Valentino, Alexander McQueen, Chloе и многие другие были шикарны. А количество знаменитостей зашкаливало: Шарлиз Терон, Пенелопа Крус и Дженнифер Лоуренс, Ева Грин и Роберт Паттинсон, Зендая, Шер и Джаред Лето, Кейт Бланшетт и Эндрю Гарфилд, Эль Фэннинг, Сигурни Уивер и Роберт Дауни-младший, Ана де Армас, Ева Лонгория, Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян.







Парижская неделя моды стала самой зрелищной и по креативности дизайнов, на которых "расцветали" розы (Balmain) и "плавали" рыбы(Schiaparelli), и по эффектности селебрити, которые участвовали в показах и появлялись на модных вечеринках. Большинство коллекций показывалось в особняках и старинных зданиях Парижа, что тоже придавало флер творениям кутюрье.

Впрочем, несмотря на исторический контекст и нотки винтажа в модных луках, большинство образов дышали современностью. А поскольку темой Недели моды была весна-лето 2024, то подиум завораживал яркими красками, сочными оттенками, легкими силуэтами и технологичностью тканей, из которых была сшита вся эта красота.

Креатив брендов распространилась и на создание декораций модных шоу. Например, показ Louis Vuitton, устроенный прямо на Елисейских полях, проходил в сферическом пространстве, напоминавшем огромное солнце. Креативный директор модного дома Николя Гескьер , а женскую линию он разрабатывает уже 10 лет, и художник-постановщик Джеймс Чинлунд перенесли всех в летний день на закате – для эффекта добавили оранжевую подсветку.

Звездные гости фотографировались на таком же апельсиновом фоне, правда, яркая клеенка выглядела весьма дешево. А вот наряды звезд были на высоте: актриса, певица, и модель Зендая показала декольте, причем почти до пупка, в длинном белом платье с разрезом.







Обнажила все, что можно и одетая в золотистый брючный костюм актриса Ана де Армас, сыгравшая Мерилин Монро в новом скандальном фильме. Однако самой стильной была Кейт Бланшетт в черном комбинезоне, кокетка в котором была сделана в виде цветной шахматки воздушного шара. Воздухом дышала и сама коллекция, где пышные с лампасами рукава курток-бомберов напоминали парашюты.

А длинные расклешенные юбки с ассиметричными краями – паруса, которые развеваются на ветру. Наряды в крупную клетку и "гусиную лапку" были дополнены фирменными кожаными поясами и кожаными корсетами.

Городская романтика и негламурные женщины-авиаторы в стильных комбинезонах стали лейтмотивом коллекции Saint Laurent, на которую пришли посмотреть: Деми Мур, Зои Кравиц, Кейт Мосс, Остин Батлер блестяще сыгравший Элвиса Престли, и жена Джастина Бибера Хейли. Дизайнер бренда Энтони Ваккарелло решил, что дамы-пилоты обойдутся без самолетов и подобного антуража, поэтому устроил дефиле по "мраморной" дорожке на фоне Эйфелевой башни. Хотя логичнее, чтобы это был известный аэропорт Ле-Бурже.





Большие карманы на груди, приталенный с помощью пояса силуэт воплотился не только в комбинезонах, но и в тренчах, платьях-миди. Фишкой бренда стали высокие кожаные перчатки, дополненные массивными браслетами. Бежево-песочный, белый, черный, светлый хаки – эти простые цвета отлично вписались в стиль милитари, популярный во все времена.

Харизму, неподвластную времени, продемонстрировали на подиуме популярные уже которое десятилетие актрисы – 78-летняя Хелен Миррен и 65-летняя Энди МакДауэлл. Знаменитости представляли коллекцию известного косметического бренда в рамках Paris Fashion Week, их естественная седина подчеркнула природную красоту. Хелен была в серебристом вечернем платье, а Энди – в черных кожаных брюках и кардигане нараспашку, открывающем черный лиф и подтянутое спортивное тело.

От заката яркого солнца до эффектного заката карьеры – такой запомнилась эта Paris Fashion Week. Габриэла Херст простилась с Chloе, где была креативным директором. В финале она вышла на последний поклон и даже танцевала под зажигательные ритмы сальсы. Дизайнер активно воплощала в жизнь идеи сознательного потребления, а экологические инновации увеличили популярность и доход бренда.

Потрясающе женственную последнюю коллекцию выпустила для бренда Alexander McQueen дизайнер Сара Бартон, которая творила в этом модном доме 26 лет. Ли Александр Маккуин стал не просто учителем Сары, но и ее близким другом. Самоубийство наставника в 2010 году, а он ушел из жизни за месяц до Paris Fashion Week, только усилило ее желание развивать бренд. Бартон сохранила наследие Маккуиина, внимание к деталям и уникальное видение женщины. Именно она пошила свадебное платье для Кейт Мидлтон и сделала ее постоянной клиенткой модного дома.





На эту коллекцию Сару тоже вдохновила королева Англии – Елизавета Великая из рода Тюдор. Вероятно, принт красной розы и рисунки, символизирующие ручейки крови, напечатанные на платьях, пиджаках и пальто, должны намекать на столетнюю War of the Roses. Платья с яркими воланами напоминали большие цветы и наряды фламенко одновременно.

В зале собрались все поклонники бренда, которые специально пришли на прощальный показ в нарядах из прошлых коллекций Alexander McQueen. Так, актриса Эль Фэннинг красовалась в "пчелином" платье 2013 года.

В финале на подиум вышла Наоми Кэмпбелл в серебристом платье из металлизированных нитей и стекляруса, и баской в виде рыбьих плавников. И наконец, под громкие аплодисменты и трек Heroes Дэвида Боуи, а знаменитый исполнитель был первым клиентом Маккуина, появилась Сара Бартон. Да, символическом язык дизайна этой повелительницы моды теперь станет частью истории бренда.

Если говорить про традиции, то для Christian Dior – это элегантность и женственность, помноженные на черный цвет. Воплощенный в легких струящихся тканях и сложных силуэтах, он выглядел дорого и благородно, особенно в строгом дуэте с белым. Зато кружевные наряды в бежевой гамме, где преобладал оттенок топленого молока, придавал образам мягкости и непринужденности.

Дизайнер Мария Грация Кьюри включила в коллекцию прозрачные платья, приталенные жакеты и блузы с оголенным плечом, а расклешенные юбки-миди и пальто были украшены черно-белым повторяющимся орнаментом.

Симфонию из объемных кружев из ткани и кожи, а также белоснежных принтов на ярких тканях исполнил для Valentino маэстро моды Пьерпаоло Пиччоли. Символично, что показ прошел в известной парижской школе искусств Еcole des Beaux-Arts, где учился когда-то сам Валентино Гаравани.

Статуи в духе античности, украшающие интерьер, словно подчеркивали, что и современная женщина может стать богиней, если вырвется из плена условностей и стереотипов. Особенно, если поверит в себя и наденет такой "скульптурный" наряд.

От женщин-богинь к женщинам-цветам. Флористические мотивы стали украшением роскошной коллекции Chanel. На ее создание дизайнера Виржини Виар вдохновили благоухающие сады старинной виллы Noailles, построенной сто лет назад. Конечно же, принты на платьях и брючных костюмах представляли собой стилизованную версию природного великолепия. В одних нарядах цветы миксовались с разноцветными логотипами Chanel, а в других рисунок ткани напоминал пэчворк.

И все же главная фишка бренда — это фактурная ткань букле и тончайший трикотаж в клетку, однотонную или разноцветную полоску, геометрические узоры. Стильным дополнением весенне-летних ансамблей стали кожаные сумочки с лого по центру, очки и демократичная бижутерия, уместная и на пикнике, и на молодежной вечеринке.

Если подавляющее большинство кутюрье создали коллекции для отдыха и светской жизни, то дизайнер бренда Miu Miu 74-летняя Миучча Прада в новой коллекции Preppy (preppy girl – опрятная девочка) предложила смелые варианты формы для школы, колледжа или университета. Отсюда и очки на моделях, как символ учебы.

Страстная итальянка, внучка основателя Prada Марио Прада, выпустила на подиум моделей в мини-юбках, едва прикрывающих нижнее белье, а в других луках это самое белье дерзко выглядывало из-за пояса. Еще более эпатажно выглядела одежда из золотистой парчи (намек на золотую молодежь) в сочетании с футболкой и шлепанцами или кожаная куртка с плавками. Как говорится, комфортно и весело жить не запретишь, особенно тогда, когда вместо знаний в голове любовь.