Chanel здивував курйозним взуттям без підошви: як виглядає (ФОТО)

Французький модний дім Chanel представив один із найсміливіших дизайнів останніх років. Це виявилися босоніжки, які не мають підошви та залишають більшу частину стопи відкритою. Незвичне взуття показали під час круїзної колекції Cruise 2027 у французькому місті Біарріц.

Chanel представив босоніжки без підошви.

Головною особливістю новинки від Chanel стало те, що конструкція тримається лише на п’ятці та щиколотці за допомогою тонких ремінців. Візуально здається, ніби модель іде босоніж, адже передня частина стопи повністю відкрита. Дизайн доповнює невеликий каблук, який і створює ефект "незавершеного" взуття.

Креативний директор бренду Матьє Блазі пояснив, що таким чином переосмислив класичні коди дому, закладені ще Габріель Шанель у 20 столітті. За задумом дизайнера, нова модель має підкреслювати індивідуальність і завершувати образ несподіваним акцентом. Колекція була натхненна морською естетикою, курортним стилем та з відсилками до уніформи моряків і пляжної моди початку минулого століття.

Однак у соцмережі взуття без підошви назвали "курйозним", "непрактичним" та "дивним". Зокрема під фото зустрічалися такі коментарі: "Індикатори рецесії: півтуфельки від Chanel"; "Це навіть не взуття. Це просто частина його"; "Ніхто: Як ми можемо зробити жіноче взуття більш незручним і менш практичним? Chanel: потримай моє пиво".

Очікується, що нові босоніжки без підошви від Chanel з’являться у продажу за ціною близько 2999 доларів.

