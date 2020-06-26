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Почему женщинам стоит пользоваться помадой

Губная помада способна привнести «изюминку» в ваш образ

сегодня, 19:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Почему женщинам стоит пользоваться помадой

ru.crysbeautyspa.com

Помада для девушки – это не просто аксессуар, но еще и способ выразить себя. В косметичке она должна занимать особое место, ведь с помощью "правильного" оттенка помады можно подчеркнуть образ и сделать его более эффектным. Об этом сообщает издание "Страна здоровья".

Помада спасет от синдрома "мне нечего надеть"

Многие девушки, собираясь на работу или встречу, перебирают шкаф в надежде найти какую-то "нужную" вещь. Если наряд выглядит скучно и кажется серым, тогда попробуйте придать ему яркости с помощью помады актуального оттенка. Именно она сможет внести гармонию в ваш образ.

Помада станет главным акцентом образа

Иногда девушка долго смотрит на себя в зеркало и не может понять, чего именно не хватает ее стильному образу. Возможно какого-то аксессуара или "правильной" сумочки. Чтобы не тратить много времени на сборы, остановите выбор на любимой помаде. Вполне вероятно, что она сумеет правильно подчеркнуть ваш наряд. 

Помада как альтернатива аксессуара

Как известно, аксессуары играют не последнюю роль в создании гармоничного образа, но нужное колье, или браслет не всегда найдутся под рукой. Чтобы не примерить все содержимое своего ящика с украшениями, просто накрасьте губы помадой нужного оттенка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что цвет помады может рассказать о характере своей хозяйки. 


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Источник: http://zdorovia.com.ua/kosmetologiya/29634chomu-zhinkam-varto-koristuvatis-pomadoyu.html
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