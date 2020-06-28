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Главная Новости Досуг стиль и красота Пять худших ошибок, которые могут навредить коже летом
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Пять худших ошибок, которые могут навредить коже летом

Неправильный уход серьезно вредит здоровью коже

сегодня, 14:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Пять худших ошибок, которые могут навредить коже летом

Летом наша кожа нуждается в особой защите и регулярном уходе. Но многие девушки забывают об этом и совершают ошибки, которые в дальнейшем приводят к неприятным последствиям. Если хотите обладать красивой и здоровой кожей, тогда не усложняйте себе жизнь. Что делать не стоит?

Сон с макияжем

После удачной летней вечеринки, вернувшись домой под утром, последнее, что хочется делать, так это идти и смывать макияж. Поэтому очень часто эта процедура откладывается на потом. Однако, такие ошибки допускать нельзя. Всегда нужно заставить себя очищать кожу от косметических средств, чтобы избежать забитых пор и бактериальных инфекций.

Слишком жирные средства

Эксперты не рекомендуют в летний сезон использовать слишком жирные и плотные крема и другие средства, потому что макияж под воздействием солнца может скатываться и забить поры. Лучше отдать предпочтение легким и гелеобразным текстурам с солнцезащитным эффектом.

Слишком много сладостей

Сахар не лучшим образом воздействует на наш внешний вид. И дело не только в нескольких лишних килограммах, но и в том, что в минуты сладкого релакса мы разрушаем коллаген в клетках кожи, способствуя ее старению, а также провоцируя высыпания.

Отказ от солнцезащитных очков

Если летом не носить очки, наше выражение лица будет перманентно отмечено видимыми морщинами на лбу и вокруг глаз. Причем часто мы сами не замечаем того, что щуримся, и обнаруживаем проблему уже тогда, когда смотримся в зеркало. Поэтому лучше не лениться надевать и не забывать дома солнцезащитные очки.

Лазерная эпиляция

Чтобы кожа была гладкой, бархатной и соблазнительной летом, курс лазерной или фотоэпиляции следует проводить зимой, когда кожные зоны не подвергаются солнечному излучению. Так что эпиляция даже самой крошечной поверхности над верхней губой может вызвать больше проблем, чем желаемого эффекта.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты провоцируют проблемы с кожей. 


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Источник: https://23-59.ua/7-hudshih-oshibok-kotorye-mogut-navredit-kozhe-letom/
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