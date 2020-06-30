Названо пять самых неожиданных трендов этого лета

Мода не перестает удивлять и радует нас необычными новинками. Этим летом девушкам стоит пересмотреть свой гардероб и добавить в него несколько вещей, которые сейчас на пике популярности. На что стоит обратить внимание?

Теннисная юбка

Модницы предпочитают этим летом короткую плиссированную юбку, которая идеально сочетается с топами и футболками. Дополнить образ можно босоножками с ремешком или же кедами. Это хороший и стильный вариант для жаркого лета.





Бра напоказ

Бельевой стиль в одежде уверенно набирает популярность. Этим летом в моде оригинальные модели из шелка, кожи, хлопка, которые можно носить, как с джинсами, так и с классическими брюками и юбками. Тем, кто не решается на такой откровенный эксперимент, можно надеть бра в паре с рубашкой или жакетом.





Шорты-боксеры

Во время карантина большой популярностью у модниц начали пользоваться и шорты-боксеры. Их сочетают с рубашками и жакетами, дополняя образ кроссовками и босоножками. Это смотрится необычно и стильно.





Сандалии на липучках

Дизайнеры преобразили с помощью бусинок, кристаллов, жемчуга, стразов и прочих материалов грубые сандалии на липучках, и теперь они выглядят более женственно.





Анклеты поверх носков

Пожалуй, самый необычный тренд лета 2020-го, родившийся в период карантина, — анклеты поверх спортивных носков. Столь необычное сочетание с огромной скоростью набирает популярность у европейских и американских модниц.





Ранее наше издание сообщало, какие вещи должны быть в гардеробе этим летом.

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