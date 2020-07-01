Как выглядеть на миллион: пять лайфхаков для вечернего макияжа

Подчеркнуть ваш стильный вечерний образ можно с помощью выразительного макияжа. Правильный мейк-ап подчеркнет достоинства вашей внешности и скроет ее недостатки. Если хотите выглядеть стильно и эффектно, стоит обратить внимание на несколько бьюти-лайфхаков. Об этом сообщает издание "Еще".



Свежий взгляд

Быстро избавиться от припухлости и отечности под глазами поможет крем, если вы предварительно положите его в холодильнике. Этот лайфхак придаст вашей коже свежий и здоровый вид.

Ухоженные брови

В последнее время брови стали доминантой макияжа. Если они будут неухоженными, то даже самый эффектный smoky eye будет тускнуть на их фоне. Помните, что красивые брови правильной формы придают глазам особую выразительность.

Матовый эффект на губах

Матовые губы – это всегда красиво и восхитительно, поэтому они сейчас в тренде. Для создания такого эффекта вам понадобится прозрачная пудра, ее следует нанести поверх помады вашего любимого оттенка.

Выразительный взгляд

Основной акцент в вечернем макияже делается на глаза. Если вы хотите добиться эффекта "кошачий глаз", тогда стоит правильно накрасить ресницы, придав им особый объема. А для этого нанесите прозрачную пудру после первого слоя туши, а затем снова накрасьте ею ресницы, по направлению к внешнему уголку глаз.

Тушь вместо подводки

Не стоит впадать в панику, если у вас закончилась подводка для глаз, ее можно заменить тушью. Для этого нанесите ее на кисть и аккуратно распределите там, где вам необходимо. Она будет выглядеть более насыщенной и продержится дольше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие бьюти-лайфхаки помогут в уходе за собой.

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