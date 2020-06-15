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Как сделать солнцезащитный крем в домашних условиях

Безопасный и эффективный солнцезащитный крем приготовить легко и просто

сегодня, 20:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Как сделать солнцезащитный крем в домашних условиях

При жаркой погоде в каждой косметичке должно быть солнцезащитное средство, которое убережет кожу от ожогов. Если крем закончился или вы забыли его купить, тогда можете приготовить его дома самостоятельно. Что для этого потребуется?

Подготовьте следующие ингредиенты: 1 столовую ложку оксида цинка (его можно купить в аптеке или через интернет); 2 столовые ложки кокосового масла; 2 столовые ложки масла ши (или масла карите) ; 5-8 капель эфирного масла (на свой вкус).

Способ приготовления: На водяной бане растопите твердые масла, после чего добавьте в них оксид цинка и эфирные масла. Снимите смесь с огня и перелейте в удобную для вас емкость. По мере застывания перемешайте полученную  смесь пару раз, чтобы оксид цинка растворился. Лучше всего хранить крем в холодильнике или же оставляйте его в прохладно месте. 

Напомним, что лучше использовать солнцезащитные крема собственного приготовления, потому что "магазинные" средства могут провоцировать повышение опасных веществ, несмотря на обеспечение химической защиты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем солнцезащитный крем опасен для мужчин.


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Источник: http://uduba.com/6912063/solntsezaschitnyiy-krem-svoimi-rukami-legko-3-neslojnyih-retsepta?read_more=1
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