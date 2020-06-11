Пять советов, как сделать утро продуктивным

Иногда бывает очень сложно встать с постели, поэтому на кнопке будильника непроизвольно нажимаешь "отложить". Но потом резко вскакиваешь и начинаешь быстро собираться, потому что уже опаздываешь. На самом деле, утро должно начинаться спокойно, без нервотрепки и спешки. А чтобы все успевать, важно соблюдать пять рекомендаций.

Не усложняйте

Не стоит обещать себе, что с завтрашнего дня вы будете вставать ровно в 7 утра, делать комплекс упражнений для повышения энергии и бодрости. Начните с малых задач. Если хотите вставать пораньше, так приучайте организм к этому постепенно, да и по началу легкой утренней разминки или растяжки вполне будет достаточно.

Подготовьтесь с вечера

Если вечером вам не хочется спать, тогда используйте это время с пользой. Например, выберите себе одежду, в которой пойдете на работу, погладьте ее, подберите туфли и т.д., чтобы сэкономить утром время на сборы.

Сделайте себе приятное

Утренняя рутина может угнетать, поэтому стоит отвлекать себя различными мелочами, которые поднимают вам настроение. Например, во время завтрака включите любимую песню или закачайте новую аудиокнигу, которую послушаете в метро.

Не паникуйте

Помните, что спешка и суетливость приводит к стрессу и раздражительности, которые портят настроение и мешают сосредоточиться. Вам нужно правильно распланировать свое утро, чтобы избежать рутины и все успевать.

Не раскидывайте вещи

Когда вы спешите на метро или чтобы проскочить до утреннего трафика, легко забыть важные вещи, возвращаться за которыми просто нереально. Приучайте себя к порядку, что помогает легко и быстро находить то, что вам нужно. Пусть предметы первой необходимости (ключи, телефон, кошелек, документы) будут всегда на одном месте.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что почувствовать бодрость с утра помогают несколько простых правил. Что нужно сделать после пробуждения?

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