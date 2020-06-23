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Почему парень может внезапно потерять интерес к девушке

Парень может охладеть к девушке по разным причинам

сегодня, 19:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Почему парень может внезапно потерять интерес к девушке

Психологи объяснили, почему некоторые парни спустя 2-3 месяца после знакомства с девушкой, начинают терять к ней интерес и меньше проявляют свое внимание. Почему так происходит?

Мужчина чувствует давление

Психологи говорят, что после знакомства и нескольких свиданий, парню необходимо время, чтобы понять, чего он хочет от отношений. Если девушка ждет от него громких слов и серьезных поступков на начальном этапе, строит с ним планы на будущее (без его согласия), то он чувствует давление и очень скоро может потерять к ней интерес. 

Нет эмоциональной связи

Страсть, увлечение, влюбленность - эти факторы объединяет пару, но вместе их держит именно эмоциональная связь и общие интересы. Если партнерам не удалось за несколько встреч найти общие точки соприкосновения,то увлечение, как и интерес друг к другу быстро пропадут.

Женщина "ведет" в отношениях

Большинство девушек в отношениях перетягивают одеяло в свою сторону, потому что хотят быть главными. Но не все парни относятся к этому положительно. Если девушка на начальном этапе берет все руководство на себя, парню кажется, что она заходит слишком далеко и это может оттолкнуть его. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как спасти отношения, которые превратились в рутину. 


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Источник: https://www.yourtango.com/experts/iona-arratia/reasons-men-give-ghosting-women-how-to-make-a-guy-fall-in-love-with-you-instead
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