kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.06.2020

BTC/USD

9187.66

ETH/USD

229.10

LTC/USD

41.72

НБУ 30.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг рецепты Что приготовить из кабачков: три вкусных рецепта
commentss НОВОСТИ Все новости

Что приготовить из кабачков: три вкусных рецепта

Кабачки – полезный овощ и популярный ингредиент разнообразных блюд

сегодня, 12:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Что приготовить из кабачков: три вкусных рецепта

Кабачки - очень вкусный, полезный и универсальный продукт. Блюда из кабачков готовятся легко и просто, а главное - они хорошо насыщают. Этот овощ идеально подходит для лета, из него получаются вкусные и сытные закуски.

Суп-пюре из кабачков с зеленью

Для приготовления этого легкого витаминного супа вам понадобятся: 2 кабачка, 1,5 л воды, 1 морковь, зелень, соль и перец по вкусу. 

Способ приготовления: кабачки и морковь помойте и нарежьте кружочками. Положите их в кастрюлю с кипящей водой на 15 минут, чтобы они стали мягкими. После этого, процедите бульон и достаньте овощи. Измельчите их в блендере до однородной консистенции. Добавьте к ним бульон и еще раз взбейте. Когда будете подавать суп на стол, украсьте его зеленью. 

Кабачки, запеченные с сыром

Для этого блюда подготовьте следующие продукты: 2 кабачка, 1 морковь, помидор и лук, 1 зубчик чеснока, 100 г сыра, а также соль-перец по вкусу.

Способ приготовления: Помойте кабачки, разрежьте их пополам, очистив от сердцевины. Репчатый лук, морковь, помидор и мякоть кабачков нарежьте на кубики и обжарьте на растительном масле, добавив измельченный чеснок и специи. Готовую начинку выложите внутрь кабачка, посыпьте сыром и отправьте запекаться в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. 

Кабачки в сырной панировке

Для приготовления этой вкусной и хрустящей закуски вам понадобятся: 1 кабачок, 1 куриное яйцо, зелень, 200 г сыра и соль-перец.

Способ приготовления: Очистите кабачок от кожуры и нарежьте палочками. Яйцо взбей с солью и перцем. Сыр натрите на мелкую терку, добавив зелень и перемешайте. Каждую палочку обмакните в яйцо, запанируйте в сыре и выложите на противень, устланный пекарской бумагой. Запекайте кабачки в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов до золотистого цвета. Приятного аппетита!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие необычные закуски можно приготовить для пикника.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.cosmo.com.ua/chto-prigotovit-iz-kabachkov-3-prostih-recepta/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!