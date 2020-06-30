Что приготовить из кабачков: три вкусных рецепта

Кабачки - очень вкусный, полезный и универсальный продукт. Блюда из кабачков готовятся легко и просто, а главное - они хорошо насыщают. Этот овощ идеально подходит для лета, из него получаются вкусные и сытные закуски.

Суп-пюре из кабачков с зеленью

Для приготовления этого легкого витаминного супа вам понадобятся: 2 кабачка, 1,5 л воды, 1 морковь, зелень, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления: кабачки и морковь помойте и нарежьте кружочками. Положите их в кастрюлю с кипящей водой на 15 минут, чтобы они стали мягкими. После этого, процедите бульон и достаньте овощи. Измельчите их в блендере до однородной консистенции. Добавьте к ним бульон и еще раз взбейте. Когда будете подавать суп на стол, украсьте его зеленью.

Кабачки, запеченные с сыром

Для этого блюда подготовьте следующие продукты: 2 кабачка, 1 морковь, помидор и лук, 1 зубчик чеснока, 100 г сыра, а также соль-перец по вкусу.

Способ приготовления: Помойте кабачки, разрежьте их пополам, очистив от сердцевины. Репчатый лук, морковь, помидор и мякоть кабачков нарежьте на кубики и обжарьте на растительном масле, добавив измельченный чеснок и специи. Готовую начинку выложите внутрь кабачка, посыпьте сыром и отправьте запекаться в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Кабачки в сырной панировке

Для приготовления этой вкусной и хрустящей закуски вам понадобятся: 1 кабачок, 1 куриное яйцо, зелень, 200 г сыра и соль-перец.

Способ приготовления: Очистите кабачок от кожуры и нарежьте палочками. Яйцо взбей с солью и перцем. Сыр натрите на мелкую терку, добавив зелень и перемешайте. Каждую палочку обмакните в яйцо, запанируйте в сыре и выложите на противень, устланный пекарской бумагой. Запекайте кабачки в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов до золотистого цвета. Приятного аппетита!

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