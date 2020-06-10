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Atlas Weekend-2021: кто стал первым хедлайнером фестиваля

Свое участие в фестивале подтвердил американский дуэт

сегодня, 16:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Atlas Weekend-2021: кто стал первым хедлайнером фестиваля

Самый крупный фестиваль восточной Европы Atlas Weekend в этом году отменили из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Все понимают, что это необходимая мера предосторожности, хотя хорошего настроения эта новость не прибавила. Но организаторы мероприятия обещают провести фестиваль в следующем году и уже официально представили первого хедлайнера.

Известно, что все купленные билеты на Atlas Weekend-2020 будут актуальны в следующем году и все мы надеемся, что это музыкальное событие пройдет с большим размахом. Планируется провести концерты с 6 по 11 июля. Свое участие в мероприятие уже подтвердил американский дует Twenty One Pilots, ребята выйдут на сцену 9 июля 2021 года.

Напомним, что "Пилоты" начали свой творческий путь в 2009 году и выпустили пять студийных альбомов. Одними из главных хитов коллектива стали сингл "Heathens", ставший саундтреком к фильму "Отряд самоубийц" и песня "Stressed Out", принесшая группе в 2017 году награду Грэмми в номинации "Лучший поп-дуэт".


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что участникам Евровидения придется готовить новые песни для участия в 2021 году.


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