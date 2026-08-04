Эти знаки Зодиаку вскоре ждет волна небывалого успеха

4 августа Юпитер, связывающий в астрологии с развитием, удачей и новыми возможностями, переходит в прямое движение. Сторонники астрологии считают, что этот период может стать началом положительных изменений для многих людей, а особенно для представителей трех знаков зодиака.

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По астрологическим прогнозам, именно в этот день может появиться ощущение, что длительная работа наконец-то начинает приносить ощутимые результаты. Речь идет не столько о случайном везении, сколько о вознаграждении за последовательность, терпение и настойчивость.

Самое сильное влияние прямого движения Юпитера, как считают астрологи, ощутят Овны . Для них будут открыты новые перспективы в профессиональной сфере и реализации личных планов. Это благоприятное время для запуска новых проектов, принятия важных решений и воплощения идей, которые раньше казались слишком рискованными.

Положительные изменения прогнозируют и Девам . Представители этого знака могут получить заслуженное признание, новые возможности для карьерного развития или приятные результаты продолжительного труда. Астрологи советуют не отказываться от появившихся в ближайшее время шансов и больше доверять собственным силам.

Для Скорпионов этот день может стать началом нового этапа. По прогнозам, все, над чем они работали в последние месяцы, начнет приносить конкретные результаты. Это может относиться к финансам, карьере или реализации личных планов.

Портал "Комментарии" уже писал , что начало августа может стать переломным для представителей трех знаков Зодиака. Астрологи считают, что ретроградный Хирон, символизирующий внутреннее исцеление, поможет избавиться от эмоционального бремени, переосмыслить старые переживания и снова поверить в положительные изменения.