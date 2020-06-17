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«Матрица-4»: сколько зрителям ждать премьеру фильма

Новую часть «Матрицы» перенесли на год

сегодня, 19:40
Автор:

Светлана Шкурупий
«Матрица-4»: сколько зрителям ждать премьеру фильма

Warner Bros.

Четвертую часть научно-фантастического боевика "Матрица" решили перенести. На большие экраны кинокартина выйдет в 2022 году. Такую информацию предоставило издание Collider.

Известно, что сценарий фильма уже готов, а съемки стартовали в феврале этого года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции проект пришлось отложить. Киностудия Warner Bros. решила перенести боевик на год, чтобы ситуация в мире немного стабилизировалась и кинотеатры вовсю возобновили работу.

Актер Киану Ривз, который вновь вернется к легендарной роли Нео, заявил, что с удовольствие принимает участие в съемках четвертой части франшизы. Он признался, что сценарий фильма ему очень понравился. К своей прежней роли также вернется Кэрри-Энн Мосс, которая сыграла Тринити.

Компания не раскрывает детали фильма, но в сети ходят слухи, что в новой части "Матрицы" появится молодой Морфеус - разыскиваемый агентами террорист, который борется с системой. Именно он предложил Нео на выбор две таблетки: синюю и красную. Но официальных подтверждений этой версии нет. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что "Матрица-4" должна была выйти в прокат в мае 2021 года.


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Источник: https://collider.com/the-matrix-4-new-release-date-2022/
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