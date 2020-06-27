«Доброволец»: когда зрители увидят первый экш-сериал от Игоря Кондратюка

Украинский ведущий Игорь Кондратюк покоряет новые профессиональные высоты и сейчас занят продюсированием сериала "Доброволец". В эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" шоумен рассказал о новом проекте и назвал дату его премьеры.

"По состоянию на сегодня единственная моя задача – сдать сериал "Доброволец" телеканала ICTV. Сериал моя продакшен-студия снимала осенью прошлого года. Это мой первый опыт работы с сериалом. Премьера должна состояться к Дню защитников Отечества, 14 октября 2020 года", - отметил ведущий

Игорь Кондратюк рассказал, что сериал "Доброволец" повествует о трудностях адаптации в мирной жизни мужчины, который три года был в зоне проведения АТО. Главный герой продолжает в мирном Киеве бороться за справедливость и воевать с врагами Украины, которые есть и в столице.

"Это боевик, экшн. Повторяю, это мой первый сериал в качестве продюсера. Поэтому я запомнил все... надеюсь, что зрителям ICTV сериал понравится", - подытожил шоумен.

Напомним, что режиссером сериала выступил Ахтем Сеитаблаев, на счету которого "Чемпионы из подворотни", "Киборги", "Захар Беркут". Проект реализуется при финансовой поддержке Украинского культурного фонда.

Полную версию интервью "Комментариев" с Игорем Кондратюком читайте здесь.

Ранее наше издание сообщало, в каких местах Украины ведущий Игорь Кондратюк любит бывать больше всего.

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