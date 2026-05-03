Chanel удивил курьезной обувью без подошвы: как выглядит (ФОТО)
Chanel удивил курьезной обувью без подошвы: как выглядит (ФОТО)

Chanel удивил босоножками без подошвы на показе Cruise 2027.

3 мая 2026, 13:10
Автор:
Slava Kot

Chanel представил босоножки без подошвы. Фото: freepik

Французский модный дом Chanel представил один из самых смелых дизайнов последних лет. Это оказались босоножки, у которых нет подошвы и они оставляют большую часть стопы открытой. Необычную обувь показали во время круизной коллекции Cruise 2027 во французском городе Биарриц.

Главной особенностью новинки от Chanel стало то, что конструкция держится только на пятке и лодыжке с помощью тонких ремешков. Зрительно кажется, будто модель идет босиком, ведь передняя часть стопы полностью открыта. Дизайн дополняет небольшой каблук, который и создает эффект "незавершенной" обуви.

Креативный директор бренда Матье Блази объяснил, что таким образом переосмыслил классические коды дома, заложенные еще Габриэлем Шанель в 20 веке. По замыслу дизайнера новая модель должна подчеркивать индивидуальность и завершать образ неожиданным акцентом. Коллекция была вдохновлена морской эстетикой, курортным стилем и с отсылками к униформе моряков и пляжной моды начала прошлого столетия.

Однако в соцсети обувь без подошвы назвали "курьезной", "непрактичной" и "странной". В частности, под фото встречались следующие комментарии: "Индикаторы рецессии: полутуфельки от Chanel"; "Это даже не обувь. Это просто часть его"; "Никто: Как мы можем сделать женскую обувь более неудобной и менее практичной? Chanel: подержи мое пиво".

Ожидается, что новые босоножки без подошвы от Chanel появятся в продаже по цене около 2999 долларов.

Источник: https://www.voguearabia.com/article/chanel-barefoot-sandals-breaking-the-internet
