Как можно забеременеть, даже не планируя
commentss НОВОСТИ Все новости

Как можно забеременеть, даже не планируя

Забеременеть можно даже тогда, когда вы думаете, что имеете контрацепцию

3 сентября 2025, 12:39
Автор:
Недилько Ксения

Многие пары откладывают родительство на будущее, полагаясь на "случайные" методы контрацепции или полагая, что беременность без планирования маловероятна. Однако реальность другая: забеременеть можно даже тогда, когда этого совсем не ждешь.

Самые распространенные причины незапланированной беременности

1. Неправильное использование контрацептивов

Пропущенные таблетки гормональных контрацептивов снижают эффективность.

Презерватив может порваться или соскользнуть.

Спермициды не всегда действуют на 100%.

2. Метод прерванного полового акта

Многие считают этот способ безопасным, однако он ненадежен. Сперматозоиды могут присутствовать в предварительных выделениях еще до эякуляции.

3. Непредсказуемый цикл

Даже у женщин со "стабильными" менструациями овуляция иногда наступает раньше или позже. Поэтому беременность возможна в считавшиеся "безопасными" дни.

4. Выживание сперматозоидов

Сперматозоиды могут сохранять активность в теле женщины от 3 до 5 дней. Если половой акт свершился перед овуляцией, оплодотворение все равно возможно.

5. Воздействие лекарств и болезней

Некоторые препараты снижают действие противозачаточных таблеток (например, антибиотики). Также гормональные сбои или стресс могут изменить цикл и сделать "защиту" неэффективной.

Почему стоит задуматься о надежной защите

Незапланированная беременность часто становится психологическим стрессом. Женщина может чувствовать растерянность, а пара быть неготовой к ответственности. Поэтому врачи советуют выбирать проверенные методы контрацепции и не полагаться на "авось".

Вывод

Забеременеть можно даже без намерения и в ситуациях, которые кажутся безопасными. Ни один метод кроме полного отказа от половой жизни не дает 100% гарантии. Так что если беременность пока не входит в ваши планы, важно обсудить с гинекологом самые надежные способы защиты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , какие первые признаки беременности.



