Стоит знать каждому: стало известно об уникальных свойствах сочетания куркумы и черного перца.

Специи это не только приятный вкус и аромат, но и мощные природные средства, которые могут укрепить наше здоровье. Комбинация куркумы и черного перца является идеальным сочетанием для заботящихся о своем самочувствии. Разберемся, почему эти две специи работают так эффективно вместе и как их правильно использовать согласно информации от Everyday Health.

Польза от куркумы и черного перца. Фото: 24 Канал

Куркума – натуральный эликсир здоровья

Куркума, известная также как индийский шафран, – это не только яркая приправа, но и мощное природное средство. Ее насыщенный золотистый оттенок делает блюда более аппетитными, а активное соединение куркумин обладает известными противовоспалительными, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами. Куркума использовалась в аюрведической медицине на протяжении веков для поддержки сердечно-сосудистой системы, кожи и профилактики инфекций.

Черный перец: небольшое зернышко, большая польза

Черный перец – это не просто популярная приправа, а настоящий источник полезных свойств. Его основная активная составляющая, пиперин, улучшает пищеварение, обладает антиоксидантными свойствами и может помочь в борьбе с ожирением. Однако самое главное – пиперин способен увеличить усвоение куркумина на целых 2000%, что позволяет организму лучше усваивать все его полезные свойства.

Кроме того, пиперин сам по себе обладает противовоспалительными и обезболивающими свойствами, помогает нормализовать уровень сахара в крови, поддерживает мозговую деятельность и даже может иметь противоопухолевый эффект.

Как правильно употреблять куркуму с черным перцем

И куркуму, и чёрный перец можно употреблять в виде добавок или добавлять в пищу. Важно правильно соблюдать пропорции. Рекомендуется использовать четверть чайной ложки черного перца на одну чайную ложку куркумы. Если вы готовите блюдо, просто добавьте небольшое количество перца к любому блюду, содержащему куркуму.

Вот несколько идей для вашего меню:

· Золотой хумус – смешайте куркуму и черный перец с жареным перцем и добавьте к традиционному рецепту хумуса.

· Сэндвич-спред – добавьте приправы с куркумой и перцем к майонезу вместе с несколькими каплями лимонного сока.

· Яичница из нута – разомните нут с небольшим количеством жидкости, добавьте пищевые дрожжи, куркуму, черный перец и обжарьте на оливковом масле.

· Золотой чай – подогрейте молоко или растительный напиток, добавьте чайную ложку куркумы, щепотку черного перца, мед и имбирь.

Предостережение

Хотя куркума и черный перец обычно безопасны для большинства людей, следует соблюдать осторожность, если вы принимаете определенные лекарства. Например, куркумин может взаимодействовать с антидепрессантами, антикоагулянтами, антигистаминными препаратами или лекарством для сердца. Не рекомендуется принимать большие дозы куркумы во время беременности или грудного вскармливания.

Относительно дозировки эксперты советуют не превышать 2500 мг куркумина в день. В Индии, где куркума является частью традиционной диеты, люди обычно потребляют 60-100 мг куркумина ежедневно без негативных последствий.

Куркума и черный перец – это мощный тандем, который не только придает вкус вашим блюдам, но и приносит значительную пользу для здоровья, помогая бороться с воспалениями, оксидативным стрессом и различными болезнями. Добавляя эти специи в свой рацион, вы поддерживаете иммунитет, улучшаете самочувствие и даже можете способствовать долголетию.

Портал "Комментарии" уже писал, что специи не только придают вкусу блюдам, но и обладают немало полезных свойств. Они могут помочь снизить воспаление, улучшить пищеварение и даже снизить риск некоторых заболеваний.