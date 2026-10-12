В інтернеті з'явився дивний тренд: люди купують неіснуючі товари й отримують від цього задоволення

В інтернеті набирає популярності незвичайна розвага — фальшивий онлайн-шопінг. Спеціальні сайти дають змогу замовляти неіснуючі товари або їжу, проходити звичні етапи покупки й отримувати задоволення, не витрачаючи грошей. Цей тренд пов'язують із прагненням людей відчути приємне очікування, яке часто супроводжує справжні покупки.

Віртуальні покупки дають змогу отримувати задоволення від шопінгу без реальних витрат. Фото: Pixabay

Як працюють дофамінові сайти

Такі платформи називають дофаміновими сайтами. Вони відтворюють знайомі механізми цифрових сервісів, але не пропонують реального товару чи послуги.

Журналіст видання VICE випробував такий сервіс, замовивши віртуальний рамен. Через дві хвилини сайт відтворив дзвінок від вигаданого кур'єра, який повідомив, що не може знайти адресу. Зрештою голос пояснив, що їжа також несправжня. Попри абсурдність ситуації, користувач проходить знайомий сценарій очікування доставки.

Чому людям подобається купувати те, чого не існує

Ідея виникла в Південній Кореї, а згодом поширилася світом. Її популярність пов'язують із культурою споживання, у якій сам процес замовлення став джерелом задоволення. Іноді людина більше насолоджується передчуттям покупки, ніж отриманою річчю.

Після розпакування посилки очікувана радість може швидко зникнути. Натомість фальшивий шопінг дозволяє відтворити приємну частину процесу без витрат і зайвих речей.

Психіатриня, фахівчиня з питань залежностей Стенфордського університету Анна Лембке в коментарі The New York Times порівняла цей тренд із цифровим аналогом безалкогольного пива. Такі сайти можуть допомагати людям протистояти нав'язливому бажанню постійно користуватися цифровими сервісами, хоча сама поява подібних розваг водночас свідчить про масштаби цієї проблеми.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, навіщо мережа магазинів свідомо псує упаковку товару