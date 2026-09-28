Українці в Омані вляпалися в гучний скандал через одне фото на пляжі: що сталося

В Омані спалахнув скандал через відео з туристами з України, які під час відпочинку на узбережжі контактували з великою морською черепахою. Особливе обурення викликало те, що тварину турбували в момент, коли вона відкладала яйця. На відео також видно, як люди беруть до рук новонароджених черепашенят.

Українці в Омані втрапили у скандал через морську черепаху

Кадри поширив італійський природоохоронний проєкт Biologicamente. За його інформацією, відео опублікував користувач на ім’я Вадим Олійник.

"Це не чортів стілець і не лавка. Коли черепаха виходить на берег, не потрібно робити нічого. Її не можна торкатися і не можна піддавати стресу", — йдеться в дописі.

Ситуацію додатково загострили повідомлення у Threads та Instagram про нібито затримання туристів в аеропорту перед вильотом з Оману. Однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

"Відповідальність наздогнала своїх "героїв". Поліція затримала їх в аеропорту за те, що вони катались на черепасі в момент, коли вона відкладала яйця, та брали до рук щойно вилуплених черепашенят. Люди, думайте, що ви робите", — написала українська волонтерка та зоозахисниця Сніжана (snizhana_zahist_tvarin).

Управління з охорони довкілля Оману (Environment Authority) заявило, що вжило "необхідних юридичних заходів" щодо особи, яка порушила спокій морських черепах у заповідній зоні Рас-ель-Хадд (Ras Al Hadd).

Після хвилі критики Олійник опублікував відео з вибаченнями. Він визнав, що не врахував місцеві правила поводження з морськими черепахами, і назвав свої дії помилкою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про захист тварин під час війни. Як волонтери в Україні допомагають притулкам.