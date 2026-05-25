Головна Новини Дозвілля подорожі У Норвегії закрили найгарніший туристичний туалет: яка причина (ФОТО)
НОВИНИ

У Норвегії закрили найгарніший туристичний туалет: яка причина (ФОТО)

На острові Андейя у Норвегії закрили відомий туристичний туалет.

25 травня 2026, 15:50
Slava Kot

На норвезькому острові Андейя закрили один з найвідоміших туристичних об’єктів країни, яким є громадський туалет у зоні відпочинку Буккек’єрка. Він прославився завдяки незвичному дизайну та панорамному виду на узбережжя. Причиною закриття туалету стали побоювання щодо можливого шпигунства поблизу місцевого космодрому.

У Норвегії закрили туристичний туалет. Фото: NRK

Рішення ухвалила Норвезька адміністрація громадських доріг після інциденту з затриманням громадянки Китаю на початку травня. Жінку з КНР підозрюють у причетності до розвідувальної діяльності. За даними норвезьких медіа, китаянку затримали після того, як правоохоронці виявили у порту Осло великий супутниковий приймач вагою 22 тонни, оформлений на компанію, пов’язану із Сінгапуром.

У Норвегії закрили туристичний туалет. Фото: NRK

На острові Андейя у Норвегії закрили відомий туристичний туалет. Фото: NRK

Особливу увагу силовиків привернуло те, що туалет у Буккек’єрці розташований із видом на космодром Андейя та стартовий майданчик компанії Isar Aerospace. Архітектура споруди дозволяє бачити ландшафт зсередини, тоді як зовні стіни залишаються дзеркальними. Таким чином це створює ідеальні умови для шпигунства за об’єктом.

Стартовий майданчик компанії Isar Aerospace. Фото: NRK

Попри це, місцева влада поставила під сумнів доцільність закриття туристичної атракції. Мер Андейї з іронією зауважив, що потенційний шпигун може просто стояти поруч із туалетом і фотографувати місцевість, тому "замикання дверей нічого не змінює".

Мер обіцяє зв'язатися з Міністерством транспорту для вирішення проблеми з закритим туалетом.

Джерело: https://www.nrk.no/nordland/spionfrykt-stenger-milliondo-i-andoy_-_-hores-ganske-paranoid-ut-1.17894331
