Туристку ледь не зняли з рейсу через занадто "гаряче" фото в паспорті

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Slava Kot
Паспортне фото зазвичай не претендує на звання найкращого знімка людини. Однак для 30-річної Аліші Марі надто вдалий портрет у документі став причиною несподіваної проблеми під час авіаподорожі.
Туристку ледь не зняли з рейсу через фото з гримом в паспорті
Жінка розповіла в соцмережах, що в аеропорту Лос-Анджелеса її ледь не зняли з рейсу до Стамбула. Працівники не одразу повірили, що пасажирка на паспортній фотографії та людина перед ними — це одна й та сама особа.
Аліша Марі. Фото в аеропорту без макіяжу та фото в паспорті
За словами Аліші, на фото в паспорті вона має інший образ: більше макіяжу та зачіску з чубчиком. У реальному житті її зовнішність змінилася, а у дорозі вона не використовувала косметику через що співробітники аеропорту запідозрили невідповідність документа.
Аліша Марі з макіяжем
Дівчина з гумором поставилася до ситуації та дала підписникам пораду закликавши не робити для паспорта надто "гарячу" фотографію.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, яка країна стане новим туристичним відкриттям Європи до 2030 року. Штучний інтелект назвав три країни, які стануть популярними для мандрівників у найближчі роки.
Також "Коментарі" писали про курйозний випадок, який стався на літаку Spirit Airlines. Спочатку один бортпровідників підійшов до пасажирок та попросив їх прикритись. Однак врешті двох жінок змусили піти з літака через занадто короткі топи.