Туристку ледь не зняли з рейсу через занадто "гаряче" фото в паспорті

Паспортне фото зазвичай не претендує на звання найкращого знімка людини. Однак для 30-річної Аліші Марі надто вдалий портрет у документі став причиною несподіваної проблеми під час авіаподорожі.

Туристку ледь не зняли з рейсу через фото з гримом в паспорті

Жінка розповіла в соцмережах, що в аеропорту Лос-Анджелеса її ледь не зняли з рейсу до Стамбула. Працівники не одразу повірили, що пасажирка на паспортній фотографії та людина перед ними — це одна й та сама особа.

Аліша Марі. Фото в аеропорту без макіяжу та фото в паспорті

За словами Аліші, на фото в паспорті вона має інший образ: більше макіяжу та зачіску з чубчиком. У реальному житті її зовнішність змінилася, а у дорозі вона не використовувала косметику через що співробітники аеропорту запідозрили невідповідність документа.

"Мене мало не пустили на рейс, бо сказали, що я не схожа на фото у своєму паспорті", — розповіла туристка.

Аліша Марі з макіяжем

Дівчина з гумором поставилася до ситуації та дала підписникам пораду закликавши не робити для паспорта надто "гарячу" фотографію.

"Ніколи не робіть гарячі фотографії для паспортів, бо в живу ви так не виглядаєте", — пожартувала Аліша.

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