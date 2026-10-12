Україну на конкурсі краси "Міс Земля 2026" представить 19-річна модель (ФОТО)

Україна матиме свою представницю на міжнародному конкурсі краси "Міс Земля 2026" (Miss Earth), який поєднує боротьбу за титул із популяризацією екологічних ініціатив. На престижному змаганні країну представить 19-річна Софія Орел — володарка титулу "Міс Україна Земля 2025". Фінал конкурсу запланований на грудень 2026 року на Філіппінах.

Софія Орел

Хто така Софія Орел

Модельну кар’єру Софія розпочала у 13 років. За цей час вона здобула міжнародний досвід, працюючи в Китаї, на Тайвані, у Південній Кореї, Іспанії, Італії та Португалії. Дівчина працює як на подіумі, так і перед фотокамерою, а в її портфоліо є рекламні кампанії відомих брендів.

Софія Орел представить Україну на конкурсі краси "Міс Земля 2026"

Водночас Софія поєднує роботу з навчанням. Вона навчається на третьому курсі Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю "Іспанська філологія". Серед її захоплень — вокал, танці та психологія. В інтерв’ю виданню "Умань стрім" дівчина розповіла, що любить відкривати для себе нові заняття та не обмежується лише модельною справою.

Особливість конкурсу "Міс Земля" полягає в тому, що він приділяє значну увагу захисту довкілля та екологічній відповідальності. Тому для учасниць важливі не лише зовнішність і сценічна підготовка, а й ідеї, які вони представляють.

Софія Орел

Софія Орел

Організатори Miss Earth 2026 описують Софію Орел як дівчину, яка прагне дбати про людей і планету. Її місія пов’язана з відновленням природи, зокрема на територіях, що постраждали внаслідок війни в Україні. За задумом конкурсантки, навіть невеликі кроки для збереження довкілля можуть допомогти відновити втрачене та повернути людям надію.

Що відомо про конкурс "Міс Земля"

Міжнародний конкурс Miss Earth заснувала філіппінська компанія Carousel Productions у 2001 році. Він належить до відомих світових конкурсів краси, які використовують свою платформу для привернення уваги до екологічних проблем. Окрім головного титулу, учасниці можуть отримати звання "Міс Повітря", "Міс Вода" та "Міс Вогонь".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка здобула титул Віце Міс Земля 2025 на міжнародному конкурсі краси