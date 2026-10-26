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Не футбол і не бокс: який вид спорту жінки назвали найсексуальнішим

Опитування визначило найпривабливіші чоловічі види спорту на думку жінок

26 жовтня 2026, 19:10
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Автор:
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Slava Kot

Жінки вважають чоловіків-спортсменів особливо привабливими, однак деякі види спорту додають їм ще більше балів. Саме такі результати показало опитування сайту знайомств Victoria Milan, у якому взяли участь понад 3200 жінок, які визначили 10 найсексуальніших чоловічих видів спорту.

Не футбол і не бокс: який вид спорту жінки назвали найсексуальнішим

Який вид спорту жінки назвали найсексуальнішим

Метою дослідження Victoria Milan було з’ясувати, представники яких спортивних дисциплін виглядають найпривабливіше в очах жінок. За словами генерального директора платформи Сігурда Ведала, опитування доводить, що жінки більше зацікавлені у фізичній формі, ніж у розумі, коли йдеться про романи.

"Лише 7% респондентів цікавляться "додатковими послугами", такими як великі банківські рахунки, обкладинки журналів, модні автомобілі та дизайнерський одяг", – сказав Ведел.

Згідно з опитуваннями, найсексуальнішим видом спорту для жінок став серфінг. Учасники опитування пояснювали вибір тим, що цей вид спорту асоціюється з атлетичною статурою, засмагою та активним способом життя.

Друге місце серед найпривабливіших видів спорту посів футбол. Популярність футболістів у рейтингу пояснюють не лише фізичною формою спортсменів, а й їхньою медійністю. Світові зірки футболу, такі як Кріштіану Роналду чи Девід Бекхем, стали іконами стилю та регулярно з’являються у рекламних кампаніях і модних журналах.

Трійку лідерів замикає плавання. У цьому виді спорту жінки виділили у чоловіках подібні характеристики, які і у серфінгу, зокрема гармонійно розвинене тіло та витривалість.

10 найсексуальніших чоловічих видів спорту за версією жінок:

  • 1. Серфінг — 23,4%
  • 2. Футбол — 16,2%
  • 3. Плавання — 12,5%
  • 4. Бейсбол — 8,9%
  • 5. Теніс — 8,4%
  • 6. Автоспорт — 7,3%
  • 7. Регбі — 6,4%
  • 8. Баскетбол — 6,3%
  • 9. Гольф — 6,1%
  • 10. Легка атлетика — 4,5%

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дослідження показало, як виглядає найсексуальніша жінка у світі.



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