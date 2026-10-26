Не футбол і не бокс: який вид спорту жінки назвали найсексуальнішим

Жінки вважають чоловіків-спортсменів особливо привабливими, однак деякі види спорту додають їм ще більше балів. Саме такі результати показало опитування сайту знайомств Victoria Milan, у якому взяли участь понад 3200 жінок, які визначили 10 найсексуальніших чоловічих видів спорту.

Який вид спорту жінки назвали найсексуальнішим

Метою дослідження Victoria Milan було з’ясувати, представники яких спортивних дисциплін виглядають найпривабливіше в очах жінок. За словами генерального директора платформи Сігурда Ведала, опитування доводить, що жінки більше зацікавлені у фізичній формі, ніж у розумі, коли йдеться про романи.

"Лише 7% респондентів цікавляться "додатковими послугами", такими як великі банківські рахунки, обкладинки журналів, модні автомобілі та дизайнерський одяг", – сказав Ведел.

Згідно з опитуваннями, найсексуальнішим видом спорту для жінок став серфінг. Учасники опитування пояснювали вибір тим, що цей вид спорту асоціюється з атлетичною статурою, засмагою та активним способом життя.

Друге місце серед найпривабливіших видів спорту посів футбол. Популярність футболістів у рейтингу пояснюють не лише фізичною формою спортсменів, а й їхньою медійністю. Світові зірки футболу, такі як Кріштіану Роналду чи Девід Бекхем, стали іконами стилю та регулярно з’являються у рекламних кампаніях і модних журналах.

Трійку лідерів замикає плавання. У цьому виді спорту жінки виділили у чоловіках подібні характеристики, які і у серфінгу, зокрема гармонійно розвинене тіло та витривалість.

10 найсексуальніших чоловічих видів спорту за версією жінок:

1. Серфінг — 23,4%

2. Футбол — 16,2%

3. Плавання — 12,5%

4. Бейсбол — 8,9%

5. Теніс — 8,4%

6. Автоспорт — 7,3%

7. Регбі — 6,4%

8. Баскетбол — 6,3%

9. Гольф — 6,1%

10. Легка атлетика — 4,5%

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дослідження показало, як виглядає найсексуальніша жінка у світі.