Жінка спалила весільну сукню заради нового життя: як подруги влаштували їй незвичайне свято розлучення

Британка Кірсті Геншоу вирішила незвичайним способом відзначити завершення 17-річного шлюбу. Після офіційного розлучення у вересні 2026 року вона влаштувала вечірку, під час якої спалила весільну сукню вартістю 2000 фунтів стерлінгів (приблизно 112 тис. грн). Жінка пояснила, що хотіла залишити минуле позаду та почати новий етап життя.

Весільна сукня як символ минулого після розлучення. Фото: CarlienKoning / Pixabay

Свято з похоронною процесією

39-річна Кірсті переживала важкий період після розриву стосунків. За її словами, на початку року вона почувалася розбитою, адже була разом із чоловіком, якого вважала коханням свого життя, ще з 21-річного віку.

Підтримати британку вирішили подруги. Троє з них несподівано з'явилися біля її будинку в чорному одязі, влаштувавши символічну похоронну процесію. Вони принесли чорний торт у формі серця з провокативним написом про розлучення. Кірсті не знала про цей задум, але такий сюрприз її дуже потішив.

Сукня та фотографії опинилися у вогні

Головною подією вечірки стало спалення весільної сукні. Кірсті повісила її на вішалку, а потім підпалила за допомогою газового пальника. Разом із вбранням вона знищила 15 весільних фотографій, на яких була зображена з колишнім чоловіком.

Жінка зізналася, що спостерігати за тим, як горять сукня та світлини, було для неї полегшенням. Вона не хотіла зберігати ці речі лише заради спогадів і вважала, що вони більше не мають займати місце в її житті.

Після символічного прощання з минулим Кірсті та її подруги продовжили святкування за спільною вечерею.

Новий початок після розлучення

Британка назвала вечірку емоційним звільненням і способом остаточно перегорнути сторінку. Тепер вона з полегшенням дивиться в майбутнє та закликає інших людей, які пережили розлучення, не боятися відзначати завершення складного періоду.

На думку Кірсті, таке свято допомогло їй попрощатися з минулим і знову почати жити власним життям.

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