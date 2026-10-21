logo_ukra

BTC/USD

82897

ETH/USD

2453.92

USD/UAH

45.08

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля відносини Забудьте про сукні та макіяж: несподіваний тренд у TikTok обіцяє жінкам кращих чоловіків
commentss НОВИНИ Всі новини

Забудьте про сукні та макіяж: несподіваний тренд у TikTok обіцяє жінкам кращих чоловіків

У соцмережах обговорюють незвичну теорію: чому невимушений одяг може допомогти жінкам інакше поглянути на знайомства та вибір партнера

21 жовтня 2026, 00:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Чи справді для того, щоб знайти гідного чоловіка, варто відмовитися від ефектних образів і дорогого вбрання? У TikTok набирає популярності незвична ідея: спортивні штани та максимально простий одяг нібито можуть допомогти жінкам знайти кращого партнера. Цей тренд привернув увагу до того, як зовнішній вигляд впливає на знайомства та очікування від стосунків.

Забудьте про сукні та макіяж: несподіваний тренд у TikTok обіцяє жінкам кращих чоловіків

Спортивний одяг і природність на побаченнях. Фото: Pixabay

Чому спортивні штани стали символом нового підходу

Зазвичай побачення асоціюються з ретельною підготовкою: вибором одягу, макіяжем і прагненням справити гарне перше враження. Проте прихильники нового тренду пропонують інший підхід — не намагатися будь-що відповідати чужим очікуванням, а залишатися собою.

Спортивні штани в цій історії стали символом комфорту та невимушеності. Ідея полягає в тому, щоб не перетворювати кожну зустріч на демонстрацію найкращої версії себе, а дати можливість іншій людині побачити справжній характер і звички.

Чи допоможе це знайти кращого партнера

Привабливість у стосунках не обмежується одягом або зовнішністю. Важливими залишаються взаємна повага, спільні цінності, щирість і здатність спілкуватися без постійного прагнення комусь сподобатися.

Невимушений образ може допомогти почуватися комфортніше, але сам по собі він не гарантує зустрічі з надійним партнером. Так само немає підстав вважати, що чоловік, якому подобається ошатний одяг, обов'язково має погані наміри.

Головна думка тренду — не в тому, що сукні чи макіяж заважають коханню. Йдеться про можливість менше зосереджуватися на зовнішньому враженні та більше уваги приділяти тому, наскільки комфортно людям разом.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про найдієвіші прийоми флірту для чоловіків і жінок



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.vice.com/en/article/the-internet-thinks-wearing-sweatpants-could-help-you-find-a-better-boyfriend-are-they-right/
Теги:

Новини

Всі новини