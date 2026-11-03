Вагітна коханка на весіллі та чоловік, який кинув дружину після пологів: 10 історій невдалого шлюбу

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Сергій Кречмаровський
Іноді усвідомлення, що шлюб був помилкою, приходить не після років сварок, а через один вчинок. Учасниці обговорення на BuzzFeed розповіли про ситуації, які остаточно змінили їхнє ставлення до сімейного життя. Видання зібрало 20 таких зізнань, а ось десять особливо промовистих історій.
Обручка на пальці символізує шлюб і сімейні зобов'язання. Фото: Pixabay
На весільне святкування однієї пари прийшла вагітна коханка нареченого. Ця поява стала шоковим свідченням того, з ким наречена зв'язала своє життя.
Одна з учасниць обговорення працювала майже 80 годин на тиждень, доглядала за трирічною дитиною та спала лише по дві-чотири години. Коли вона зі сльозами запитала обранця, чи бачить він, як їй важко, той відповів: "Бачу. Мені просто байдуже".
Після 12 років спільного життя та народження двох дітей з'ясувалося, що чоловік призначив спадкоємицею свою дорослу заміжню сестру.
Ще одна героїня зрозуміла, що більше не хоче залишатися в шлюбі, коли її звинуватили у зраді з найкращим другом, із яким вона дружила 15 років. Причиною стала сварка через фінанси та встановлені нею особисті межі. Згодом обранець визнав, що не вірив у власні звинувачення, але було вже запізно — вона вирішила розлучитися.
Через відмову серед робочого дня раптово піти грати в гольф дружина почула на свою адресу образи та звинувачення в лінощах. Згодом конфлікти переросли у фізичне насильство.
Ще в одній родині приводом для постійних конфліктів стало невдоволення зовнішністю партнерки. Їй навіть погрожували розлученням, якщо вона погладшає.
Після 18 років спільного життя стало очевидно, що допомоги з дітьми годі чекати навіть під час літніх канікул. Поки дружина працювала, її партнер грав у відеоігри.
Вагітна дружина не могла скористатися єдиною ванною кімнатою, оскільки її обранець проводив там понад 45 хвилин і не реагував на прохання звільнити приміщення.
Після втрати двійні підтримки не було: замість того щоб побути поруч із дружиною, чоловік дивився футбол і брав тривалі робочі зміни, хоча міг оформити відпустку.
Ще одна історія стосується повернення з пологового будинку. У день виписки дружини з новонародженою дитиною її партнер вирушив кататися на водних лижах із друзями.
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