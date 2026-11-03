Вагітна коханка на весіллі та чоловік, який кинув дружину після пологів: 10 історій невдалого шлюбу

Іноді усвідомлення, що шлюб був помилкою, приходить не після років сварок, а через один вчинок. Учасниці обговорення на BuzzFeed розповіли про ситуації, які остаточно змінили їхнє ставлення до сімейного життя. Видання зібрало 20 таких зізнань, а ось десять особливо промовистих історій.

Обручка на пальці символізує шлюб і сімейні зобов'язання. Фото: Pixabay

Зрада, байдужість і приниження

На весільне святкування однієї пари прийшла вагітна коханка нареченого. Ця поява стала шоковим свідченням того, з ким наречена зв'язала своє життя.

Одна з учасниць обговорення працювала майже 80 годин на тиждень, доглядала за трирічною дитиною та спала лише по дві-чотири години. Коли вона зі сльозами запитала обранця, чи бачить він, як їй важко, той відповів: "Бачу. Мені просто байдуже".

Після 12 років спільного життя та народження двох дітей з'ясувалося, що чоловік призначив спадкоємицею свою дорослу заміжню сестру.

Ще одна героїня зрозуміла, що більше не хоче залишатися в шлюбі, коли її звинуватили у зраді з найкращим другом, із яким вона дружила 15 років. Причиною стала сварка через фінанси та встановлені нею особисті межі. Згодом обранець визнав, що не вірив у власні звинувачення, але було вже запізно — вона вирішила розлучитися.

Через відмову серед робочого дня раптово піти грати в гольф дружина почула на свою адресу образи та звинувачення в лінощах. Згодом конфлікти переросли у фізичне насильство.

Ще в одній родині приводом для постійних конфліктів стало невдоволення зовнішністю партнерки. Їй навіть погрожували розлученням, якщо вона погладшає.

Коли шлюб перетворився на тягар

Після 18 років спільного життя стало очевидно, що допомоги з дітьми годі чекати навіть під час літніх канікул. Поки дружина працювала, її партнер грав у відеоігри.

Вагітна дружина не могла скористатися єдиною ванною кімнатою, оскільки її обранець проводив там понад 45 хвилин і не реагував на прохання звільнити приміщення.

Після втрати двійні підтримки не було: замість того щоб побути поруч із дружиною, чоловік дивився футбол і брав тривалі робочі зміни, хоча міг оформити відпустку.

Ще одна історія стосується повернення з пологового будинку. У день виписки дружини з новонародженою дитиною її партнер вирушив кататися на водних лижах із друзями.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, який несподіваний тренд у TikTok обіцяє жінкам кращих чоловіків