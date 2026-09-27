logo_ukra

BTC/USD

84428

ETH/USD

2690.11

USD/UAH

44.84

EUR/UAH

51.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля відносини Не просто сувора мама: 10 ознак токсичних стосунків, які часто помічають надто пізно
commentss НОВИНИ Всі новини

Не просто сувора мама: 10 ознак токсичних стосунків, які часто помічають надто пізно

Постійна критика, почуття провини та порушення особистих меж можуть роками сприйматися як суворість

27 вересня 2026, 18:11
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Стосунки з матір'ю не завжди бувають простими, особливо коли дитина дорослішає і починає самостійно приймати рішення. Деякі моделі поведінки роками сприймаються як турбота або суворість, хоча насправді можуть порушувати особисті межі та впливати на самооцінку.

Не просто сувора мама: 10 ознак токсичних стосунків, які часто помічають надто пізно

Спроби втішення можуть переплітатися з контролем або маніпуляцією. Фото: ШІ

  • Ваші межі сприймають як образу. Спроба сказати "ні" викликає образу, тиск або звинувачення замість поваги до вашого рішення.

  • Доводиться постійно добирати слова. Ви заздалегідь думаєте, що сказати і як поводитися, щоб не спровокувати конфлікт або негативну реакцію.

  • Критика звучить без прохання. Мати регулярно оцінює вашу зовнішність, роботу, харчування чи рішення, пояснюючи це тим, що "просто каже правду".

  • Вас змушують почуватися винними. Спроба відстояти власні інтереси перетворюється на розмову про те, скільки для вас зробили і чим ви нібито зобов'язані.

  • Ваші досягнення знецінюють. Замість підтримки з'являються порівняння, заздрість або спроби приписати собі частину ваших успіхів.

  • Особисте життя стає об'єктом контролю. Мати хоче знати надто багато про ваші стосунки, проблеми та рішення, а небажання ділитися сприймає як зраду.

  • Братів і сестер протиставляють одне одному. Одну дитину можуть постійно ставити за приклад іншій або використовувати сімейні конфлікти, щоб налаштувати родичів один проти одного.

  • Мовчання стає покаранням. Після конфлікту мати може надовго припиняти спілкування, очікуючи, що ви самі будете домагатися примирення.

  • Самостійність викликає роздратування. Дорослій дитині не дають повністю жити власним життям, а спроби відокремитися сприймають як невдячність.

  • Мати ніколи не визнає своєї неправоти. Навіть після болючого вчинку відповідальність може перекладатися на інших, а ситуація подаватися так, ніби винні всі навколо.

Водночас окрема сварка, різка фраза чи розбіжність у поглядах ще не означають, що стосунки є токсичними. Значно важливішою є повторювана модель поведінки, через яку людина постійно відчуває тиск, провину або страх відкрито висловлювати власну думку.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, коли теща гірша за ворога: 5 найскандальніших родичів в історії



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.buzzfeed.com/cmc33/signs-of-a-toxic-mother
Теги:

Новини

Всі новини