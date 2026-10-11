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Не лише з буряка: 10 несподіваних фактів про харчові барвники, які вас здивують

Кармін виготовляють із комах, синій барвник отримують зі спіруліни, а жовтий - із куркуми

11 жовтня 2026, 12:25
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Сергій Кречмаровський

Харчові барвники допомагають продуктам зберігати привабливий вигляд, але їхнє походження може здивувати. Для отримання різних відтінків використовують не лише звичні овочі та фрукти, а й спеції, насіння, квіти, спіруліну та навіть комах.

Не лише з буряка: 10 несподіваних фактів про харчові барвники, які вас здивують

Спеції та трави як приклад природних джерел кольору для харчових продуктів. Автор: Barnabas Sani / Pexels.

Червоний барвник може походити від комах. Кармін і кошенільний екстракт отримують із самиць комахи Dactylopius coccus. Після переробки вони стають джерелом червоного кольору, який використовують для надання продуктам червоних і рожевих відтінків.

Жовтий колір можна отримати з куркуми. Вона містить куркумін — природний пігмент, який надає спеції характерного жовтого кольору. Екстракти куркуми використовують як джерело кольору в харчових продуктах.

Ще одне незвичне джерело — насіння тропічного дерева Bixa orellana. З нього отримують аннато, який може надавати продуктам жовтого, помаранчевого або червонуватого відтінку.

Неочікувані джерела синього та червоного

Червоний харчовий колір можна отримати зі звичайного буряка. Зневоднений буряк використовують як джерело барвника, здатного надавати продуктам від блакитно-червоного до коричневого відтінку.

Синій колір також може мати рослинне походження. Екстракт квітів метеликового горошку, або Clitoria ternatea, використовують як харчовий барвник. Він дає продуктам синій відтінок.

Ще одним джерелом синього кольору є спіруліна. Її екстракт використовують у харчових продуктах, а за характерний синій відтінок відповідає пігмент фікоціанін.

Карамельний колір — теж харчовий барвник. Карамельний барвник отримують під час спеціальної термічної обробки вуглеводів. Його використовують для надання продуктам кольору від жовтого та бурштинового до коричневого.

Джерелом природного кольору може бути і виноградна шкірка. Її екстракт використовують для отримання червоних і фіолетових відтінків у харчових продуктах.

Навіщо продуктам потрібен колір

Колір їжі може бути своєрідною підказкою для споживача. Наприклад, він допомагає відрізняти продукти з різними смаками та формувати очікування щодо їхнього смаку ще до того, як людина спробує продукт.

Є й інша причина використання барвників. Під час виробництва та зберігання продукти можуть втрачати природний колір під впливом світла, повітря, температури та інших факторів. Харчові барвники допомагають компенсувати ці зміни та зберігати звичний для споживача вигляд продукту.

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