Без яєць, молока й масла: рецепт шоколадного пирога, який рятував сім'ї під час Великої депресії

Під час Великої депресії у США в 1930-х роках багато родин змушені були економити на продуктах. Яйця, вершкове масло та свіже молоко ставали недоступними для частини домогосподарств, однак домашня випічка не зникла. Так з'явився шоколадний пиріг, який готували з простих продуктів тривалого зберігання. Рецепт відомий під назвами Depression Cake, Wacky Cake або Crazy Cake.

Ілюстрація до рецепта шоколадного пирога без яєць, молока та вершкового масла. Фото: Pixabay / varintorn

Секрет десерту в тому, що він не потребує яєць, молока й масла. Замість них використовують воду та олію, а сода в поєднанні з оцтом допомагає тісту піднятися. Пиріг виходить вологим, із виразним шоколадним смаком, а для приготування не потрібні міксер чи спеціальне обладнання.

Інгредієнти:

1,5 склянки борошна;

1 склянка цукру;

3 столові ложки какао;

1 чайна ложка соди;

0,5 чайної ложки солі;

1 чайна ложка білого оцту;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

5 столових ложок рослинної олії;

1 склянка холодної води.

Як приготувати пиріг

Розігрійте духовку до 175 °C. У формі для випікання змішайте борошно, цукор, какао, соду та сіль. Зробіть у сухій суміші три заглиблення: у два менші влийте оцет і ваніль, у велике — олію. Додайте холодну воду та перемішайте виделкою, лише доки не зникнуть сухі сліди борошна. Не вимішуйте тісто надто довго, інакше пиріг може вийти занадто щільним.

Випікайте 30-35 хвилин. Перевірте готовність зубочисткою: вона має виходити з середини пирога чистою. Залиште десерт у формі щонайменше на 15 хвилин, щоб він трохи охолов.

Завдяки рослинній олії пиріг довше зберігає вологість. Його можна подавати теплим або за кімнатної температури.

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