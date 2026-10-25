Собака допомагає пережити стрес: вчені виявили несподіваний ефект звичайного погладжування

Погладжування собаки може приносити більше користі, ніж здається на перший погляд. Дослідники з'ясували, що фізичний контакт із чотирилапим улюбленцем здатний впливати на реакцію організму на стрес. Водночас ефект проявляється не зовсім так, як очікували науковці.

Домашній пес, погладжування якого може допомогти впоратися зі стресом. Фото: Pixabay

У дослідженні, опублікованому в журналі Biological Psychology, взяли участь 64 власники собак разом зі своїми тваринами. Середній вік учасників становив 34 роки. Експеримент допоміг перевірити, чи впливає дотик до собаки на роботу мозку та серця під час стресових ситуацій.

Як проходив експеримент

Учасникам запропонували виконати два складні завдання під наглядом дослідника, який давав негативні відгуки. Спочатку добровольці відповідали на запитання вікторини, маючи лише п'ять секунд на кожну відповідь. Потім вони виконували завдання з усного рахунку, віднімаючи числа у заданому темпі.

Під час одного етапу учасники могли гладити своїх собак, тримати їх поруч і торкатися їх. В іншому випадку тварини залишалися поблизу на повідці, але фізичний контакт був заборонений. Науковці стежили за серцевою діяльністю та електричною активністю мозку добровольців.

Коли погладжування приносило користь

Виявилося, що контакт із собакою не прискорював відновлення організму після першого стресового завдання. Частота серцевих скорочень і показники мозкової активності поверталися до звичайного рівня приблизно з однаковою швидкістю незалежно від того, чи гладили учасники тварину.

Однак після п'ятихвилинної перерви, під час якої люди могли торкатися собак, організм демонстрував слабшу біологічну реакцію на наступне стресове випробування. Зокрема, записи мозкової активності свідчили про збереження вищої активності альфа-хвиль.

Результати вказують, що погладжування собаки не обов'язково миттєво усуває стрес, але може допомогти організму краще підготуватися до нового навантаження. Водночас дослідники наголошують на необхідності подальшого вивчення механізмів цього ефекту.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, чому собака ганяється за хвостом і нахиляє голову: 20 звичок домашніх улюбленців, які здивують господарів