Несподівана користь пліток: вчені пояснили, навіщо нам обговорювати інших

Плітки прийнято вважати поганою звичкою, здатною руйнувати стосунки та підривати довіру. Проте вчені вважають, що не кожну розмову про іншу людину варто сприймати як щось негативне. У деяких ситуаціях така інформація допомагає краще орієнтуватися в соціальних відносинах та уникати потенційно небезпечних людей.

Дівчата шепочуться під час розмови. Ілюстрація: Gerd Altmann / Pixabay

Коли плітки можуть бути корисними

Дослідники з Університету Меріленду та Стенфордського університету дійшли висновку, що плітки можуть виконувати важливу соціальну функцію. Вони дозволяють людям дізнаватися про поведінку оточення та оцінювати, чи варто їм довіряти. Особливо це важливо, коли йдеться про людину, яка може поводитися егоїстично або завдавати шкоди іншим.

Наприклад, якщо хтось зіткнувся на побаченні з людиною, яка порушувала особисті кордони і поводилася неповажно, розповідь про це друзям може попередити їх про потенційну проблему. У такому разі обговорення стає способом передати важливу соціальну інформацію.

Де закінчується користь

Однак плітки можуть швидко перетворитися на інструмент маніпуляції. Поширення перебільшених відомостей, розголошення чужих особистих секретів без дозволу чи спроби налаштувати людей проти когось уже здатні руйнувати довіру.

Важливу роль відіграє і намір. Обговорювати чужу поведінку, щоб розібратися в ситуації або попередити друзів, — не те саме, що поширювати інформацію задля приниження людини або власної розваги.

Крім того, постійні плітки змушують оточення замислитися: якщо людина без проблем розповідає чужі секрети, наскільки безпечно довіряти їй свої?

Таким чином, вчені не закликають постійно обговорювати інших за їхньою спиною. Швидше, плітки можуть бути корисним інструментом спілкування, якщо вони ґрунтуються на достовірній інформації та не використовуються для цькування чи маніпуляцій.

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