Ми витрачаємо життя на гонитву за вічним: психолог пояснив, чому обмеження роблять нас щасливішими

Ми звикли прагнути більшого: мати більше часу, грошей, можливостей і вражень. Проте саме обмеження можуть зробити життя насиченішим, а звичайні моменти — ціннішими. Психолог Шахрам Хешмат пояснив, чому неможливість отримати все не обов'язково є перешкодою для щастя.

Абстрактні водні кола символізують швидкоплинність часу та цінність кожної миті. Фото: Pixabay / geralt

Чому дефіцит змушує цінувати більше

Коли часу обмаль, ми починаємо уважніше ставитися до власних рішень. Дедлайн допомагає зосередитися на головному, відкинути зайве й ефективніше використати наявні ресурси. Навіть усвідомлення того, що певний етап життя скоро завершиться, може спонукати отримувати більше від кожного дня.

Дефіцит впливає і на бажання. Їжа здається смачнішою після голоду, а недоступні речі нерідко приваблюють сильніше. Водночас прагнення спробувати все й скористатися кожною можливості може відвертати увагу від того, що справді має значення.

З віком люди частіше усвідомлюють, що не встигнуть реалізувати всі мрії. Прийняття цього факту допомагає переглянути пріоритети й зосередитися на найважливішому.

У чому краса швидкоплинності

Обмеження стосуються не лише часу чи ресурсів. Усе навколо змінюється, старіє і зникає. Саме тому миті, які неможливо повторити, можуть мати особливу цінність. Усвідомлення їхньої швидкоплинності допомагає уважніше сприймати красу природи та повсякденного життя.

Ця ідея близька японській естетиці вабі-сабі, яка цінує простоту, недосконалість і природні зміни. Квітуча сакура, осіннє листя, туман або сніг приваблюють не попри свою тимчасовість, а й завдяки їй.

Отже, обмеження не завжди потрібно сприймати як ворога. Іноді саме вони допомагають зрозуміти, що заслуговує на нашу увагу, навчитися приймати зміни й більше цінувати те, що маємо зараз.

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