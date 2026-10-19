Крик має приховану суперсилу: вчені з'ясували, чому його неможливо ігнорувати

Крик здатний миттєво привернути увагу навіть серед інших гучних звуків. Вчені з'ясували, що секрет його впливу полягає не просто у високій гучності чи тональності, а в особливій властивості звуку, яка змушує мозок реагувати швидше.

Людський крик миттєво привертає увагу та допомагає мозку розпізнавати небезпеку. Фото: Pixabay

Чому крик неможливо не помітити

Дослідники проаналізували людські крики з відео, фільмів та записів добровольців. Вони виявили, що крик має характерну акустичну особливість — шорсткість звуку, яка виникає через швидкі коливання його гучності. Якщо звичайне мовлення змінюється повільніше, то в крику ці коливання відбуваються приблизно 30-150 разів на секунду.

Така особливість допомагає мозку відрізняти крик від звичайної розмови. Під час експериментів люди оцінювали звуки з виразнішою шорсткістю як страшніші та швидше реагували на них. Коли дослідники прибирали цю властивість із записів крику, він здавався менш моторошним.

Важливу роль відіграє мигдалеподібне тіло — ділянка мозку, пов'язана з обробкою емоцій та виявленням загроз. Дослідження за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії показало, що воно реагує на звуки з характерними швидкими коливаннями.

Люди кричать не лише від страху

Крик не завжди сигналізує про небезпеку. Люди можуть кричати від болю, гніву, радості чи захоплення. Дослідження, проведене у 2021 році вченими Цюрихського університету, показало, що слухачі іноді швидше й точніше розпізнавали позитивні крики, ніж тривожні.

Водночас радісні вигуки можна помилково сприймати як крики від переляку. Це свідчить про те, що людський голос передає складні емоції, а його значення не завжди очевидне.

Науковці також припускають, що принцип дії крику можна використати для вдосконалення сигналізацій. Додавання характерних звукових коливань потенційно допоможе людям швидше помічати попередження про небезпеку.

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