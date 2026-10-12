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Чому високі ціни на пальне так сильно дратують нас: психологи пояснили несподівану причину

Високі ціни на заправках зачіпають не лише гаманець, а й наше відчуття справедливості та контролю над власними витратами

12 жовтня 2026, 17:01
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Сергій Кречмаровський

Зростання цін на пальне здатне зіпсувати настрій навіть тим, хто не заправляє автомобіль щодня. На заправці ми бачимо конкретну суму, яку доводиться віддавати за звичну послугу, і нерідко відчуваємо роздратування. Причина може полягати не лише у вартості бензину, а й у тому, як наш мозок сприймає фінансові втрати.

Чому високі ціни на пальне так сильно дратують нас: психологи пояснили несподівану причину

Високі ціни на пальне викликають у водіїв роздратування та стрес, змушуючи уважніше стежити за витратами на бензин. Ілюстрація: Gerd Altmann / Pixabay

Чому ціни на заправках викликають сильні емоції

Під час купівлі пального людина безпосередньо бачить, скільки грошей витрачає. На відміну від багатьох інших витрат, які залишаються непомітними впродовж дня, рахунок на заправці важко проігнорувати. Щоразу водій отримує нагадування про те, як змінилися ціни та скільки тепер коштує звична поїздка.

Важливу роль відіграє й порівняння. Якщо раніше за ту саму суму можна було придбати більше пального, нова ціна сприймається як втрата.

Крім того, автомобілісти не завжди можуть відмовитися від заправки. Поїздки на роботу, закупівлі та сімейні справи часто потребують автомобіля. Через це дорожче пальне сприймається не як необов'язкова покупка, а як додатковий тягар, якого складно уникнути.

Чому дорогий бензин здається особливо несправедливим

Роздратування посилюється, коли людина не розуміє причин підвищення цін або вважає, що не може вплинути на ситуацію. Відчуття втрати контролю робить фінансові витрати психологічно важчими. Водій може шукати дешевші заправки, змінювати маршрути або скорочувати поїздки, намагаючись повернути собі хоча б частину контролю.

Водночас постійна увага до цін здатна посилювати невдоволення. Якщо щоразу порівнювати вартість пального з минулими цінами, різниця стає особливо помітною. Через це навіть невелике подорожчання може викликати непропорційно сильну емоційну реакцію.

Щоб зменшити стрес, варто оцінювати витрати на пальне в межах загального бюджету, планувати маршрути та порівнювати ціни без постійного повернення до минулих витрат. Це не зробить бензин дешевшим, але допоможе зосередитися на рішеннях, які справді залежать від водія.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, які дрібниці в поведінці можуть розповісти про людину більше, ніж слова



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Джерело: https://www.psychologytoday.com/us/blog/shopping-and-the-mind/202610/why-our-brains-hate-high-gas-prices
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