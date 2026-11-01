Чому люди добровільно дивляться фільми жахів: психологи пояснили дивну любов до страху

Одні глядачі із задоволенням дивляться фільми про монстрів, убивць і надприродні явища, а інші вимикають телевізор після перших страшних сцен. Проте любов до хорорів не така дивна, як може здатися. Психологи виділяють кілька причин, через які люди добровільно шукають гострих відчуттів.

Ілюстративне фото до матеріалу про психологію страху та любов до фільмів жахів. Фото: Pixabay / ELG21

Страх у безпечних умовах

Одна з теорій пов'язує популярність жахів із давніми інстинктами виживання. Наші предки постійно мусили остерігатися хижаків та інших небезпек. Тому людський мозок навчився швидко розпізнавати загрози.

Фільми жахів активують цю систему, змушуючи глядачів переживати напружені ситуації. Але на відміну від реального життя, небезпека залишається вигаданою. Так люди можуть випробувати власні реакції на страх і відчути задоволення після перегляду.

Чому після переляку стає добре

Психолог Дольф Циллман запропонував теорію перенесення збудження. Вона пояснює, що негативні емоції під час перегляду змінюються позитивними, коли загроза зникає. Полегшення після напруженої сцени може викликати справжню ейфорію.

Цікавість до темної сторони людства

Ще одна причина — хвороблива цікавість до смерті, насильства та природи зла. Хорори дозволяють досліджувати найтемніші сторони людської поведінки, не наражаючись на реальну небезпеку.

Кому подобаються фільми жахів

Дослідження показують, що хорори частіше подобаються людям, які шукають нових, незвичайних та інтенсивних вражень. Вони отримують задоволення від сильного емоційного збудження, навіть якщо воно супроводжується страхом.

Деякі дослідники також припускають, що перегляд жахів може допомагати справлятися з тривогою. Однак цей ефект потребує подальшого вивчення, а самі фільми не можна вважати повноцінною терапією.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про знаки зодіаку, під якими народилися найстрашніші кінолиходії