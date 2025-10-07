Звичка відтискати чайний пакетик шкодить чаю: майже всі допускаються цієї великої помилки

Рубрики
МЕНЮ
Клименко Елена
Багато хто звик вичавлювати чайний пакетик у чашку, вважаючи, що це підсилює смак напою. Однак фахівці з харчової безпеки застерігають: ця, здавалося б, безневинна дія може не лише погіршити смак, а й завдати шкоди здоров’ю.
Фото: з відкритих джерел
Що відбувається при відтисканні пакетика?
Під час заварювання у воду поступово переходять корисні компоненти — вітаміни, антиоксиданти та ефірні олії. Проте чайне листя містить і дубильні речовини, які в надмірній кількості роблять напій гірким і можуть дратувати слизову шлунку.
Якщо натиснути на пакетик, у чашку потрапляють не лише дубильні речовини, а й залишки клею, пилу та дрібні часточки паперу. Через це чай стає гірким і потенційно шкідливим для організму.
Вплив такої звички на здоров’я
Занадто багато дубильних речовин у чаї може:
· ускладнити засвоєння кальцію та заліза;
· викликати печію та подразнення шлунку;
· підвищувати кислотність шлункового соку;
· сприяти зневодненню при надмірному вживанні.
Мікрочастинки паперу, потрапляючи в організм, не виводяться повністю, накопичуються і можуть негативно впливати на печінку та травну систему.
Як правильно заварювати чай для користі та смаку
Щоб чай був ароматним, смачним і безпечним:
· залийте пакетик окропом і настоюйте 3-5 хвилин;
· дбайливо вийміть пакетик без відтискання;
· додайте лимон, мед або м’яту для натурального посилення смаку.
"Коментарі" вже писали, що британський терапевт Амір Хан у розмові з виданням Daily Mirror розповів про користь нуту — турецького гороху, який може значно знизити ризик серцево-судинних захворювань і раку товстої кишки. За словами лікаря, цей продукт вирізняється серед інших багатих на вуглеводи продуктів тим, що не викликає різких стрибків рівня цукру в крові. Завдяки цьому нут є безпечним і рекомендованим для людей із діабетом, а також для тих, хто контролює рівень глюкози.