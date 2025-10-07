logo_ukra

Звичка відтискати чайний пакетик шкодить чаю: майже всі допускаються цієї великої помилки

Як правильно приготувати чай, щоб він був максимально смачним і корисним: рекомендації експертів.

Багато хто звик вичавлювати чайний пакетик у чашку, вважаючи, що це підсилює смак напою. Однак фахівці з харчової безпеки застерігають: ця, здавалося б, безневинна дія може не лише погіршити смак, а й завдати шкоди здоров’ю.

Що відбувається при відтисканні пакетика?

Під час заварювання у воду поступово переходять корисні компоненти — вітаміни, антиоксиданти та ефірні олії. Проте чайне листя містить і дубильні речовини, які в надмірній кількості роблять напій гірким і можуть дратувати слизову шлунку.

Якщо натиснути на пакетик, у чашку потрапляють не лише дубильні речовини, а й залишки клею, пилу та дрібні часточки паперу. Через це чай стає гірким і потенційно шкідливим для організму. 

Вплив такої звички на здоров’я 

Занадто багато дубильних речовин у чаї може: 

·         ускладнити засвоєння кальцію та заліза; 

·         викликати печію та подразнення шлунку; 

·         підвищувати кислотність шлункового соку; 

·         сприяти зневодненню при надмірному вживанні.

Мікрочастинки паперу, потрапляючи в організм, не виводяться повністю, накопичуються і можуть негативно впливати на печінку та травну систему.

Як правильно заварювати чай для користі та смаку

Щоб чай був ароматним, смачним і безпечним:

·         залийте пакетик окропом і настоюйте 3-5 хвилин;

·         дбайливо вийміть пакетик без відтискання;

·         додайте лимон, мед або м’яту для натурального посилення смаку.

"Коментарі" вже писали, що британський терапевт Амір Хан у розмові з виданням Daily Mirror розповів про користь нуту — турецького гороху, який може значно знизити ризик серцево-судинних захворювань і раку товстої кишки. За словами лікаря, цей продукт вирізняється серед інших багатих на вуглеводи продуктів тим, що не викликає різких стрибків рівня цукру в крові. Завдяки цьому нут є безпечним і рекомендованим для людей із діабетом, а також для тих, хто контролює рівень глюкози.



