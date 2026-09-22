Запам'ятайте це на випадок лиха: 15 правил, які одного разу можуть врятувати вам життя

У надзвичайній ситуації легко розгубитися, навіть якщо людина зберігає спокій. Базові знання можуть допомогти виграти час до приїзду спеціалістів, але не замінюють професійної допомоги. Якщо ситуація загрожує життю чи здоров'ю, забезпечте власну безпеку та дзвоніть за номером 112.

В екстреній ситуації важливо знати правила, які можуть врятувати життя. Фото: Mohamed_hassan / Pixabay

Якщо людина не дихає. Перевірте дихання і, якщо його немає або воно ненормальне, починайте серцево-легеневу реанімацію та викликайте екстрену допомогу.

При сильній кровотечі. Щільно притисніть рану і продовжуйте тиск до зупинки кровотечі або прибуття медиків.

Якщо людина непритомна, але дихає. За відсутності підозри на травму хребта її можна покласти у стійке бічне положення, щоб підтримувати прохідність дихальних шляхів.

Під час пожежі. Залишаючи приміщення, за можливості зачиняйте двері за собою. Це може уповільнити поширення вогню та диму.

При запаху газу. Не вмикайте та не вимикайте електроприлади й не створюйте іскор. Залиште приміщення та викликайте екстрені служби з безпечного місця.

При тепловому ударі. Людину потрібно якнайшвидше перемістити в прохолодне місце і почати охолодження. При тяжкому стані необхідна екстрена медична допомога.

Якщо провалилися під лід. Намагайтеся вибратися в той бік, звідки прийшли, якщо ця ділянка льоду витримувала вашу вагу. Після виходу відповзіть подалі від пролому.

Якщо машина опинилася у воді. Не чекайте, доки салон повністю заповниться. Відстебніть ремінь, постарайтеся відчинити вікно і вибирайтеся назовні якнайшвидше.

При укусі отруйної змії. Зберігайте спокій, обмежте рухи укушеної кінцівки і якнайшвидше зверніться за медичною допомогою.

При невідомому отруєнні. Не викликайте блювання самостійно. Зверніться за екстреною допомогою та повідомте, яка речовина могла потрапити в організм, якщо це відомо.

При підозрі на чадний газ. Негайно вийдіть на свіже повітря та викликайте допомогу вже зовні. Не повертайтеся до небезпечного приміщення.

Під час грози. Не ховайтеся під поодиноким деревом. Намагайтеся знайти безпечне укриття в будівлі або автомобілі.

Якщо глибоко вп'явся рибальський гачок. Не намагайтеся різко висмикнути його. Закрийте пошкоджене місце та зверніться за медичною допомогою.

При потраплянні у відбійну течію. Не пливіть до берега проти течії. Рухайтеся паралельно до берега, поки не вийдете з потоку, потім прямуйте до суші.

Якщо з розетки з'явився запах гару, не торкайтеся несправної розетки або вилки. Якщо це можна зробити безпечно, вимкніть електрику на щитку та викличте фахівця.

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