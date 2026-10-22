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Ви все життя неправильно їли суші: японці пояснили правило, про яке знають не всі

У Японії радять починати трапезу з ніжної білої риби, а вже потім переходити до жирніших сортів. Ця традиція допомагає краще відчути смак кожного шматочка

22 жовтня 2026, 12:35
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Сергій Кречмаровський

Любите суші з жирним тунцем і зазвичай замовляєте їх першими? У Японії такий вибір може суперечити традиційному підходу до дегустації цієї страви. Знавці японської кухні радять дотримуватися певної послідовності, щоб повною мірою відчути смак різних видів риби.

Ви все життя неправильно їли суші: японці пояснили правило, про яке знають не всі

Японські суші та роли - традиції вибору страв. Фото: Pixabay / Mayorga-Photo

Чому варто починати з білої риби

Згідно з традиційним підходом, спочатку краще куштувати суші з ніжною білою рибою, наприклад камбалою або морським лящем. Їхній делікатний смак легше розпізнати до того, як рецептори звикнуть до насиченіших і жирніших продуктів. Після цього можна переходити до більш виразних сортів, зокрема жирного тунця.

Подібної послідовності часто дотримуються кухарі, які готують омакасе — сети, у яких вибір страв довіряють шефу. Перехід від легких смаків до насичених допомагає краще відчути відмінності між видами суші.

Коли замовлення суші стало приводом для суперечки

Тема викликала обговорення в Японії після історії 30-річного офісного працівника, який вечеряв із президентом нової компанії. Коли чоловік замовив жирного тунця на початку трапези, керівник дорікнув йому за незнання етикету. Він наполягав, що починати потрібно з білої риби. Працівник пояснив, що не дуже її любить, але це не переконало начальника.

Чи обов'язково дотримуватися цього правила

Насправді така послідовність є рекомендацією, а не суворою вимогою. У повсякденному житті японці також можуть обирати суші на власний смак, особливо в закладах із конвеєрною подачею страв. Проте в ресторані, де кухар готує безпосередньо перед гостем, послідовне замовлення від ніжної риби до жирнішої може продемонструвати повагу до традицій.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 10 найсмачніших страв у світі: перше місце здивує багатьох



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