Ви все життя неправильно їли суші: японці пояснили правило, про яке знають не всі

Любите суші з жирним тунцем і зазвичай замовляєте їх першими? У Японії такий вибір може суперечити традиційному підходу до дегустації цієї страви. Знавці японської кухні радять дотримуватися певної послідовності, щоб повною мірою відчути смак різних видів риби.

Японські суші та роли - традиції вибору страв. Фото: Pixabay / Mayorga-Photo

Чому варто починати з білої риби

Згідно з традиційним підходом, спочатку краще куштувати суші з ніжною білою рибою, наприклад камбалою або морським лящем. Їхній делікатний смак легше розпізнати до того, як рецептори звикнуть до насиченіших і жирніших продуктів. Після цього можна переходити до більш виразних сортів, зокрема жирного тунця.

Подібної послідовності часто дотримуються кухарі, які готують омакасе — сети, у яких вибір страв довіряють шефу. Перехід від легких смаків до насичених допомагає краще відчути відмінності між видами суші.

Коли замовлення суші стало приводом для суперечки

Тема викликала обговорення в Японії після історії 30-річного офісного працівника, який вечеряв із президентом нової компанії. Коли чоловік замовив жирного тунця на початку трапези, керівник дорікнув йому за незнання етикету. Він наполягав, що починати потрібно з білої риби. Працівник пояснив, що не дуже її любить, але це не переконало начальника.

Чи обов'язково дотримуватися цього правила

Насправді така послідовність є рекомендацією, а не суворою вимогою. У повсякденному житті японці також можуть обирати суші на власний смак, особливо в закладах із конвеєрною подачею страв. Проте в ресторані, де кухар готує безпосередньо перед гостем, послідовне замовлення від ніжної риби до жирнішої може продемонструвати повагу до традицій.

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