Ваш одяг у небезпеці черз цю помилку у пранні: розкрито несподіваний нючнс

Пральна машина давно стала одним із головних побутових приладів у домі, а режим прання при 40°C багато людей сприймають як універсальний варіант для більшості речей. Однак експерти у сфері догляду за одягом зазначають, що така звичка не завжди є оптимальною ні для чистоти тканин, ні для економії електроенергії.

Фото: з відкритих джерел

Протягом тривалого часу температура 40 градусів вважалася своєрідним "золотим стандартом". Вона достатньо висока, щоб боротися з брудом і плямами, але водночас не настільки агресивна, щоб пошкодити делікатні тканини. Саме тому багато користувачів пральних машин автоматично обирають цей режим, не аналізуючи, чи підходить він для конкретного типу речей.

Втім на практиці така температура часто є лише компромісним рішенням. Наприклад, рушники, постільна білизна та нижня білизна потребують більш гарячої води, адже саме високі температури допомагають ефективно знищувати бактерії, грибки та інші мікроорганізми. Прання при 40°C не завжди здатне повністю впоратися з такими завданнями, тому частина мікробів може залишатися на тканині.

З іншого боку, для повсякденного одягу — футболок, спортивних речей або домашнього текстилю — така температура часто є зайвою. У подібних випадках пральна машина витрачає більше електроенергії, ніж необхідно, адже основна частина енергії йде саме на нагрівання води.

Фахівці наголошують, що сучасні пральні порошки та гелі створені так, щоб ефективно діяти навіть при низьких температурах. Для легких забруднень цілком достатньо режимів 20–30°C, які можуть впоратися з повсякденним пранням не гірше за традиційні програми.

Водночас повністю відмовлятися від гарячого прання не варто. Речі, що потребують підвищеної гігієни, наприклад рушники, постіль або одяг після хвороби, краще прати при температурі близько 60°C. До того ж періодичне використання високих температур корисне і для самої пральної машини, адже допомагає позбутися залишків мийних засобів і накопиченого бруду всередині барабана.

