73727

2312.59

44.08

50.58

Соковитий стейк з цвітної капусти під зеленим соусом: новий рецепт

Для найкращого результату вибирайте щільну білу капусту без плям і нарізайте від середини — так стейки не розсипатимуться при запіканні

17 березня 2026, 13:10
Клименко Елена

Під час посту можна приготувати безліч смачних страв без м’яса, і один із них — стейк з цвітної капусти під зеленим соусом. Це популярна європейська страва, де капусту нарізають товстими скибками, запікаючи до м'якості всередині і хрусткої скоринки ззовні. Важливо вибрати щільну білу головку капусти без плям і різати її від середини, щоб "стейки" тримали форму.

Інгредієнти:

·         1 головка цвітної капусти

·         1 ст. л. меду

·         1 ст. л. оливкової олії

·         сіль, перець, чилі, часник

Для соусу: 

·         1 пучок петрушки 

·         кілька листків базиліку

·         2 зубчики часнику

·         1 авокадо

·         сік половини лимона

·         2-3 ст. л. оливкової олії

Приготування:

Вимийте капусту, за бажанням замочіть на 30 хвилин, обсушіть.

Наріжте її товстими скибками від середини, щоб утворити "стейки".

Викладіть на деко, змастіть маринадом з меду, олії, часнику, чилі та спецій.

Запікайте при 180°C 15-20 хвилин до м'якості й рум'яної скоринки.

Для соусу змішайте в блендері петрушку, базилік, часник, авокадо, лимонний сік і олію до кремової консистенції.

Подавайте стейк з соусом.

Цей стейк з цвітної капусти під зеленим соусом — смачна і корисна страва для посту.

Як вже писали "Коментарі", вживання великої кількості фруктів і овочів є одним із найкращих способів підтримати здоров’я серця. Ці продукти багаті на поживні речовини, що корисні для серця, включаючи клітковину, мінерали та антиоксиданти. Однак серед численних овочів є один, який має особливі властивості для серцево-судинної системи, і його користь значно вражає. Йдеться про авокадо, яке, за словами кардіолога Даріуша Мозаффаріана, є одним із найкращих овочів для підтримки серця.

 



