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Про це шкодують, що не зробили раніше: прості рішення, які покращують якість життя

Які прості рішення здатні покращити якість життя? Користувачі поділилися звичками та змінами, про які шкодують, що не зробили раніше

27 жовтня 2026, 11:02
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Автор:
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Сергій Кречмаровський

Люди часто відкладають невеликі зміни для комфортнішого життя. Користувачі Reddit розповіли BuzzFeed, про які рішення шкодують, що не ухвалили раніше: від побутових покупок до зміни роботи і звичок.

Про це шкодують, що не зробили раніше: прості рішення, які покращують якість життя

Спокій і душевна рівновага допомагають покращити якість життя та долати щоденний стрес. Фото: Pixabay / wal_172619

  • Дайте очам відпочити. Один із користувачів, який працює програмістом і багато часу проводить перед екраном, розповів про втому, головний біль і мігрені. За його словами, допомогли перерви: кожні 30 хвилин він переводив погляд на предмет за шість метрів. Також намагався тримати телефон на розумній відстані.

  • Приберіть телефон і подбайте про сон. Інший учасник обговорення залишає телефон у шухляді після повернення дитини зі школи й не дістає його до вечора. Люди, які сплять удень, відзначили користь щільних штор. Дехто також радив зручний матрац і подушку.

  • Не терпіть те, що виснажує. Серед важливих змін називали звільнення з токсичної роботи та розрив стосунків, які приносили більше болю, ніж радості. Один коментатор зізнався, що після звільнення замість страху відчув полегшення. Водночас за наявності сім'ї та фінансових зобов'язань важливо зважати на ризики.

  • Дозвольте собі пробувати нове. Користувачі перестали боятися помилок у хобі, почали займатися музикою, готувати складніші страви або більше рухатися. Інші радили менше залежати від чужої думки, не соромитися говорити "я не знаю" та уважніше слухати співрозмовників.

  • Полегшуйте побут і шукайте підтримку. Посудомийна машина, ергономічне крісло, прогулянки, збалансоване харчування та волонтерство — інші корисні для якості життя речі. Дехто розповів, що видалення соцмереж допомогло менше порівнювати себе з іншими. Ці історії не є універсальними рецептами, але нагадують: зміни можуть початися з простого кроку.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 7 ознак, що ваші стосунки не мають майбутнього



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Джерело: https://www.buzzfeed.com/lizmrichardson/things-that-improve-quality-of-life
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