Не залишайтеся без газу: скільки зберігаються балончики з бутаном і як їх правильно запасати

Запас газу може стати у пригоді під час тривалих відключень електроенергії, коли потрібно розігріти їжу та скористатися туристичним пальником. Але зберігати такі балончики роками без перевірки не варто: важливі не лише властивості самого газу, а й стан ємності.

Запас бутану краще періодично оглядати та використовувати старіші балончики раніше за нові. Фото: ШІ

Бутан не має звичного терміну придатності. За правильного зберігання газ залишається стабільним у герметичній ємності. З часом проблемою може стати не сам бутан, а балончик: метал здатен кородувати, а клапани й ущільнення можуть втрачати герметичність. Тому під час зберігання важливо орієнтуватися на термін та умови використання, зазначені виробником, а також регулярно перевіряти стан ємності .

Де тримати запас. ДСНС не рекомендує зберігати ємності з газом у житлових приміщеннях, підвалах, на балконах і горищах. Їх радять тримати у добре провітрюваному технічному приміщенні або зовні будівлі, подалі від сонця та джерел високої температури.

Перевіряйте балончик перед використанням. Не використовуйте ємність із пошкодженнями, слідами корозії або ознаками витоку. ДСНС радить перевіряти цілісність балона, а місця з'єднань за потреби можна перевірити мильним розчином: поява бульбашок свідчить про витік.

Враховуйте холод. Низька температура може погіршити роботу пальника: бутан випаровується гірше, тому полум'я стає слабшим або прилад перестає працювати. Це не означає, що газ зіпсувався, але взимку його ефективність може бути нижчою.

Водночас сам туристичний пальник потребує не меншої уваги. ДСНС рекомендує використовувати його надворі або в добре провітрюваному приміщенні, не залишати без нагляду та не допускати нагрівання балона. Також важливо користуватися лише справним і сертифікованим обладнанням та дотримуватися інструкції виробника.

Тому запас бутану краще періодично оглядати та використовувати старіші балончики раніше за нові. Головне — не орієнтуватися лише на вік ємності: перед використанням значно важливіше переконатися, що балончик цілий і не має ознак витоку.

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