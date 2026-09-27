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Не залишайтеся без газу: скільки зберігаються балончики з бутаном і як їх правильно запасати

Газ може довго зберігати властивості, але безпека залежить насамперед від стану балончика

27 вересня 2026, 16:37
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Сергій Кречмаровський

Запас газу може стати у пригоді під час тривалих відключень електроенергії, коли потрібно розігріти їжу та скористатися туристичним пальником. Але зберігати такі балончики роками без перевірки не варто: важливі не лише властивості самого газу, а й стан ємності.

Не залишайтеся без газу: скільки зберігаються балончики з бутаном і як їх правильно запасати

Запас бутану краще періодично оглядати та використовувати старіші балончики раніше за нові. Фото: ШІ

  • Бутан не має звичного терміну придатності. За правильного зберігання газ залишається стабільним у герметичній ємності. З часом проблемою може стати не сам бутан, а балончик: метал здатен кородувати, а клапани й ущільнення можуть втрачати герметичність. Тому під час зберігання важливо орієнтуватися на термін та умови використання, зазначені виробником, а також регулярно перевіряти стан ємності.

  • Де тримати запас. ДСНС не рекомендує зберігати ємності з газом у житлових приміщеннях, підвалах, на балконах і горищах. Їх радять тримати у добре провітрюваному технічному приміщенні або зовні будівлі, подалі від сонця та джерел високої температури.

  • Перевіряйте балончик перед використанням. Не використовуйте ємність із пошкодженнями, слідами корозії або ознаками витоку. ДСНС радить перевіряти цілісність балона, а місця з'єднань за потреби можна перевірити мильним розчином: поява бульбашок свідчить про витік.

  • Враховуйте холод. Низька температура може погіршити роботу пальника: бутан випаровується гірше, тому полум'я стає слабшим або прилад перестає працювати. Це не означає, що газ зіпсувався, але взимку його ефективність може бути нижчою.

  • Водночас сам туристичний пальник потребує не меншої уваги. ДСНС рекомендує використовувати його надворі або в добре провітрюваному приміщенні, не залишати без нагляду та не допускати нагрівання балона. Також важливо користуватися лише справним і сертифікованим обладнанням та дотримуватися інструкції виробника.

Тому запас бутану краще періодично оглядати та використовувати старіші балончики раніше за нові. Головне — не орієнтуватися лише на вік ємності: перед використанням значно важливіше переконатися, що балончик цілий і не має ознак витоку.

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Джерело: https://mrclviv.dsns.gov.ua/abetka-bezpeki/nebezpeki-insogo-xarakteru/zaxodi-zittjezabezpecennia-ta-bezpeki-pri-vidsutnosti-elektropostacannia
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